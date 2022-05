Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 10 de mayo y el riesgo país

La divisa en el mercado paralelo bajó levemente y se ubica entorno a los 200 pesos.

El dólar blue mantiene este martes 10 de mayo una leve baja y se vende a $ 201,50 en el mercado paralelo. De esa forma, se mantiene entre las divisas más baratas del mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el billete ilegal y el oficial es alrededor del 64%.

A su vez, el dólar financiero cotiza en rojo. El MEP o “Bolsa” retrocede hasta los $ 205,87. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) cede hasta los $ 207,52. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, también fueron a la baja: el MEP atado al GD30 baja hasta $ 206,19 y el CCL Cedear pierde hasta los $ 208,09.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $158,81 por unidad, y el dólar solidario, con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $201,56. El riesgo país --índice que elabora el banco JP Morgan que mide la sobretasa de interés que paga cada país para financiarse en el mercado internacional de deuda- crece un 2,5% y alcanza el 1847 en la Argentina.

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó la primera rueda de la semana con compras por más de U$S 110 millones. En mayo lleva adquiridos unos U$S 630 millones y el acumulado anual alcanza ahora unos U$S 740 millones. En esta oportunidad, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 226,742 millones, sin operaciones en futuros MAE y en el Rofex U$S 107 millones.

La suba de la tasa de interés ya frenó el crédito y amenaza al crecimiento

La suba de tasas de interés para reducir la demanda de dólares comienza a enfriar unos de los principales motores del crecimiento económico, el crédito a las empresas y las familias. En lo que va del año, el Banco Central incrementó en cuatro oportunidades la tasa de interés para llevarla, como se acordó con el FMI, a niveles que le ganen a la inflación. A la espera de la cifra de precios minoristas de abril, en el mercado descuentan una nueva suba, pero la caída del crédito es la otra punta de la sábana corta que le pone un límite a la estrategia.

"Los préstamos al sector privado a precios constantes volvieron a contraerse en abril, acumulando su tercer mes consecutivo de contracción. A nivel de líneas (crediticias), todas aportaron negativamente en el cuarto mes del año, con excepción de los préstamos con garantía prendaria", detalló el último Informe Monetario de abril que difundió el Central con datos hasta el 6 de mayo.