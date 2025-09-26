Cómo cotiza el dólar.

Volvió el cepo al dólar. El Banco Central impuso restricciones a la compra de dólares este viernes 26 de septiembre de 2025. Por lo tanto, los compradores de dólar oficial no podrán operar divisas financieras por 90 días. De esta manera, se les impide a quienes compren dólares oficiales operar en dólares financieros durante los próximos 90 días. Por esto se refiere a con contado con liquidación o dólar MEP.

Rápidamente, una de las dudas que surgen es cuál es el dólar más barato para comprar hoy. La divisa norteamericana sigue siendo una de las principales opciones de ahorro para gran parte de la población y su uso es contemplado en muchas operaciones. Lo cierto es que el dólar oficial es hoy la opción más barata del mercado.

¿Cuál es el precio del dólar oficial hoy viernes 26 de septiembre de 2025?

Dólar oficial:

Compra $1300

Venta: $1350

El precio del dólar hoy, uno por uno

Dólar MEP:

Compra: $1407

Venta: $1410,50

Dólar contado con liqui:

Compra: $1437,30

Venta: $1437,90

Dólar cripto:

Compra: $1427

Venta: $1436,50

Dólar tarjeta:

Venta: $1755

Qué pasa con el dólar este viernes 26 de septiembre.

Cómo son las restricciones del dólar, una por una

En el texto ordenado "A" 8307 sobre Exterior y Cambios, la medida abarca a todas las personas humanas y jurídicas. Las entidades podrán dar acceso al mercado de cambios a las personas humanas residentes para la compra de billetes en moneda extranjera para su tenencia o para la constitución de depósitos en la medida que se cumplan la totalidad de los siguientes requisitos: