Claudio Lozano propuso una nueva moneda "que no se convierta al dólar"

El miembro del directorio del Banco Nación planteó la creación de la nueva moneda para "para financiar la política social y la recuperación de la capacidad de consumo de la población".

El economista y miembro del Banco Nación, Claudio Lozano, propuso crear una nueva moneda que no se pueda pasar a dólar para el financiamiento de las políticas sociales del Gobierno nacional con el objetivo de recuperar la capacidad de consumo y garantizar el poder adquisitivo de la sociedad.

En una entrevista a C5N, Lozano planteó "¿por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible?" y explicó que se trataría de una moneda "no convertible a divisas, no convertible a moneda dura, para financiar la política social y la recuperación de la capacidad de consumo de la población".

Una moneda "que tenga todas las funciones, excepto que no se pueda cambiar por dólar”, enfatizó el también diputado nacional del Frente de Todos, quien sostuvo que "si uno combina esto con mejores regulaciones cambiarias, y con una discusión distinta del sistema de precios, podemos tener una discusión diferente de la recuperación de la actividad económica".

"Hay que modificar el control del sistema de precios. Hay que pensar en un control social, no solo del Estado"

En ese sentido, Lozano había insistido en que es vital “discutir el tema de las regulaciones cambiarias más en serio”. “No puede ser solamente una alquimia financiera de compra-venta de bonos, donde yo además gasto reservas. Habría que pensar también en estrategias nuevas”, remarcó.

Asimismo, puntualizó en que “el impacto en el tipo de cambio no lo generan aquellos que perciben el Ingreso Familiar de Emergencia”. “En todo caso, la expansión de consumo que eso puede generar puede implicar una absorción de grupos concentrados que especulen con el tipo de cambio”, agregó.

Sistema de precios en la Argentina

En esta línea, Lozano analizó la economía argentina y reflexionó en que no se termina de reactivar por "los formadores de precios”. “Hay que modificar el control del sistema de precios. Hay que pensar en un control social, no solo del Estado. Hay que sentar a todos los actores e hilvanar ahí cómo cortar los abusos de posición dominante. Ese es un debate central”, remarcó.

Por otro lado, se refirió a los resultados de las PASO y sostuvo que "hay un cóctel donde se mezclan bronca, decepción". "Es algo que nosotros en algunas recorridas en los barrios lo hemos registrado. Es algo que caminando los barrios se nota", aseguró.

"En ese sentido, lo más importante es que, para que podamos recuperar espacio, debe haber escucha. Que haya un cambio sustantivo en el rumbo de la gestión", completó.