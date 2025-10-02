Cepo: el 30% de la compra de dólares de los últimos dos meses fue a través de billeteras virtuales

Con la prohibición de compra de dólar oficial en billeteras virtuales que anunció el Gobierno, millones de usuarios tendrán que recurrir al MEP o al contado con liquidación a una cotización más cara. Según fuentes del mercado, el 32% de la adquisición de moneda norteamericana en los últimos dos meses fue realizada a través de este tipo de canal financiero y por fuera del sistema bancario. El agujero legal fue aprovechado por diversas empresas para operar el tipo de cambio minorista.

Aunque hace meses que este tipo de maniobra había sido habilitada por distintas compañías, la entidad rectora de la economía no había emitido ningún tipo de comunicado. El motivo de la revalidación de la normativa tiene un sentido muy claro: según apuntó el economista Christian Buteler en redes sociales, el 32% de la compra de dólares en los últimos meses fue por intermedio de las billeteras virtuales, una canilla que había que recortar para rebajar la presión de la demanda de billete verde.

Cepo a los pobres

El Banco Central, cada vez más ahogado por la presión cambiaria, salió a restringir este tipo de operaciones en billeteras virtuales y Alycs. Lo hizo revalidando una normativa vigente de la propia entidad y desentendiéndose del descontrol que regía hasta ahora. A través de un comunicado, la entidad que preside Santiago Bausili señaló: "El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aclara que no hay ningún cambio normativo para la compra de dólares por parte de las personas humanas, quienes podrán seguir accediendo al Mercado Libre de Cambios (MLC) a través de los bancos y entidades autorizadas". Y remarcó: "La compra-venta de dólares está regulada por el BCRA y sólo puede realizarse a través de entidades autorizadas. Esto significa que únicamente los bancos y las casas de cambio pueden canalizar operaciones de moneda extranjera. No está permitido tercerizar las operaciones".

De esta forma, solo aquellas personas que estén bancarizadas y posean una cuenta abierta en dólares podrán comprar libremente el oficial. A diferencia del sistema financiero tradicional, cualquier persona puede acceder a una billetera virtual, pero no todos tienen cuenta en pesos y en dólares en un banco.

En general, los trabajadores registrados con algún paquete bonificado más allá de la cuenta sueldo tienen mayores facilidades para abrir una cuenta en dólares. En cambio, los monotributistas suele tener un costo de mantenimiento. De los informales, ni hablar. Desde ahora, si quieren dólares, deberán comprar el más caro del mercado por el subidón de la brecha cambiaria a causa de la restricción cruzada que fijó el Gobierno el viernes pasado.

El 96% de los mayores de 18 años ya tiene cuenta en al menos una billetera digital, de acuerdo al último Monitor Nacional Fintech que publica la consultora Taquion. Según proyecciones del mercado, Mercado Pago cuenta con más de 25 millones de usuarios activos en Argentina. Si bien la empresa no publica cifras oficiales, este volumen la ubicaría como la entidad privada con mayor base de clientes en el país.

A contramano, según el último reporte disponible publicado por el Central, el número de personas que mantienen abiertas cuentas en pesos y en moneda extranjera alcanza a 18,9 millones de individuos. Más allá de que el bimonetarismo arroja una tendencia alcista en la cantidad de cuentas abiertas en los últimos años, el universo de personas se achica en comparación al grueso de personas que sí tienen acceso a una billetera virtual. Todo lo contrario al mundo ideal libertario.