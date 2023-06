Silvina Batakis cuestionó a Martín Guzmán por cómo administró los dólares en su gestión

Tal como lo hizo la vicepresidenta, Cristina Kirchner, hace algunos meses, la presidenta del Banco Nación también criticó el programa de importaciones que aplicó el economista formado en Estados Unidos.

La presidenta del Banco Nación (BNA), Silvina Batakis, criticó este martes al exministro de Economía, Martín Guzmán, al señalar que, durante su gestión "por cada punto de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) se habían gastado seis en importaciones". La administración de divisas había sido uno de los cuestionamientos que también había realizado la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

"Cuando la economía argentina crece, tiene una singularidad en la que, por cada punto que se expande, históricamente crecen tres puntos las importaciones. En los dos años de gestión nuestra, previo a la renuncia de Guzmán, veíamos que, por cada punto del PBI, se habían gastado seis en importaciones; es decir, se duplicó la media histórica y es insostenible", afirmó Batakis, quién estuvo al frente del Palacio de Hacienda por un mes tras la renuncia del ministro en julio del año pasado. Según la titular del Banco Nación, esto "pasó por decisión o por ausencia de decisión", pero dijo que, en cualquiera de los casos, "es grave porque uno tiene que saber que la economía argentina recurrentemente llega a tensionar mucho en materia de dólares".

"En el Ministerio de Economía nos dijeron que va a estar todo bien y pensaban que la economía iba a crecer todavía; y yo siempre digo que lo que hicimos ese mes, desde lo técnico, fue descubrir la bomba y ponerla arriba de la mesa", agregó en diálogo con AM 530. Para la titular del banco estatal, "hay que administrar siempre los pesos y los dólares en la economía argentina, y eso es algo que no sucedió", tras lo cual Batakis se refirió a la experiencia previa de Guzmán en el cargo.

"Es un académico y tiene una trayectoria, pero hacía años que no estaba en Argentina y no tenía nada de experiencia en la gestión, lo que hace que todo sea más difícil", señaló, y criticó lo "intempestiva" de su salida. Al ser consultada por su breve gestión en el ministerio, Batakis calificó su aporte como "patriótico", en el sentido de que "había mucha debilidad institucional y uno no sabia que pasaba si ese domingo a la noche no se anunciaba un ministro".

Batakis pidió una reforma tributaria

Por otro lado, al evaluar el escenario económico actual, Batakis afirmó que la política fiscal "es una discusión pendiente". Al respecto, puntualizó: "Tendría que haber una simplificación tributaria muy fuerte en acuerdo con municipios, provincias y Nación. De todos los países del mundo, hay solamente una veintena federales como nosotros con atribuciones divididas como México, Canadá y Alemania, pero que lo resolvieron poniéndose de acuerdo todas las jurisdicciones".

En ese marco, consideró "determinante" que el oficialismo "antes del próximo 10 de diciembre" tenga presentada un conjunto de leyes que oficien como programa de gobierno. "Una reforma tributaria, una ley que proteja nuestros recursos naturales y que el beneficio de esos recursos sea para los argentinos; y una ley de entidades financieras nueva, porque tenemos todavía la de la dictadura que, junto con otras leyes del momento, fue la que intentó torcer la matriz productiva a una especulativa", indicó Batakis.

Sobre esta última propuesta, la funcionaria recordó que "sólo el 7% de las empresas en Argentina financian sus inversiones a través de algún crédito financiero". Finalmente, consultada sobre el caso Vicentín, Batakis subrayó que "hasta el final" su gestión va a "defender los intereses del banco".

Con información de Télam