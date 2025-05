A medio año del blanqueo, ahora el Gobierno autorizará a usar dólares sin declarar

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Gobierno anunciará una serie de desregulaciones para facilitar el uso de dólares para gastos domésticos sin que se deban dar explicaciones sobre el origen de los fondos. Aún sin el detalle de la normativa, los dichos del funcionario abrieron los interrogantes sobre una posible invitación al lavado de activos, además de dar el puntapié necesario para formalizar la economía bimonetaria.

"Lo que vamos a hacer más es que la gente esté más proclive a sacar sus dólares del colchón, caja de seguridad o de donde sea y gastarlos", afirmó el jefe del Palacio de Hacienda. El ministro remarcó que es necesario que la economía se remonetice y "lo más lógico es que se realice en dólares".

"No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. La realidad es que no lo hacen porque les rompen los cocos", explicó Caputo. Además, indicó que las medidas tendrán que ver con decisiones que tomarán el Banco central, el Ministerio de Economía y ARCA, y remató: "Para que sea un país normal, nadie te pide explicaciones como gastas la plata".

El plan de Caputo: Tudo bom, tudo legal

Desesperado por sacarle dólares hasta a las piedras, Caputo anticipó así una especie de blanqueo total de vía libre a la dolarización de consumos. La última vez, la regularización de activos en moneda extranjera fue exitoso en el flujo de ingreso, pero el propio modelo económico libertario se devoró los dólares. Desde el 8 de noviembre, momento en el que finalizó la etapa 1 del blanqueo y se cuenta con la posibilidad de retirar sus depósitos sin penalización, hasta la semana previa a la salida del cepo, dejaron el sistema 4.813 millones de dólares, un tercio de lo ingresado en el blanqueo.

En diálogo con El Destape, el especialista en Derecho Tributario Daniel Dubin afirmó que "se abre una puerta a un sistema bimonetario", aunque aclaró no creer que "el fisco no controle la justificación de esos consumos".

"También hay que mirar la normativa internacional sobre lavado de dinero, donde Argentina mejoró su calificación. De lo contrario estaríamos en un país de vía libre para lavado de activos", matizó.

Por su parte, el economista, ingeniero e integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Argentina (IPyPP), Alejandro López Mieres, apuntó que Argentina "está bajo los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional en cuanto a lavado y financiamiento del terrorismo".

En cuanto a la paleta de opciones que tiene el Gobierno, explicó que si "quieren hacer otro blanqueo tendrá que pasar por el Congreso". Y agregó: "Lo único que si pueden hacer de inmediato es liberar los montos blanqueados de más de 100;mil dólares sin pagar multa del 5% para cualquier uso".

La monetización de la economía con los dólares de los argentinos que plantea Caputo arroja en sí mismo varios problemas. Si los dólares están depositados en cajas de seguridad, y en cuentas y colocaciones en el exterior, estos activos provendrían desde la parte superior de la escala de ingresos y patrimonio, lo cual devela una intención de "derrame".

Más allá del vuelco de estas divisas, todos los rumores hablan de un paquete de medidas que sólo liberarían los dilemas legales en el uso de dólares, pero no incentivos a la utilización para financiar proyectos productivos. Una apuesta financiera regalada para quienes solo buscan paraísos fiscales.

Otro de los cuestionamientos es que Caputo reveló, sin querer, que las familias se verán cada vez más sometidas a disolver sus ahorros por no soportar la crisis. Nadie sacaría dólares del "colchón" para financiar gastos corrientes.