Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 3 de diciembre

La brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestina se ubica en el 87% promedio. Cuál es el valor del dólar blue en el cierre de la semana.

Sobre el final de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue marcó una baja de tres pesos y cerró a $ 311. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestina se ubica en el 87% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 733,699 millones, en futuros MAE US$ 125,50 millones y en el Rofex US$ 847 millones. En este contexto, el Banco Central terminó la última rueda de la semana con compras por US$ 113 millones. Las operatorias vía dólar soja aportaron este viernes US$ 273,077 millones, y desde el inicio del programa acumula ingresos por US$ 956,19 millones.

.

Por su parte, el dólar minorista se vendió a $ 174,25, sin cambios respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro cerró en $ 289,08.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 0,6% hasta $ 326,31 por unidad, y el dólar MEP sumó 0,2%, en $ 319,57. En promedio, durante noviembre, el CCL se encareció un 3% y el blue un 4,7% m/m. De todas formas, acumulan un 60% y 50% de aumento respecto de diciembre de 2021, vs. una inflación del 87% (considerando la proyección de noviembre). Así, las brechas se ubican en el 93% y 87%, respectivamente.

Por último, en el segmento mayorista la divisa estadounidense cotizó a un promedio de $ 168,20, con un aumento de 48 centavos en relación con el último cierre. En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $ 2,50, la corrección semanal más alta desde agosto 2019.

Mercados Financieros

El índice S&P Merval cedía 0,12% y se ubicaba en 170.425,55 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaban con altibajos.

En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de Central Puerto y BYMA anotaban pérdidas de 2,10% y 1,88%, en ese orden. Los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York operaban de manera dispar, con subas de 4,2% en el caso de IRSA y descensos de hasta 2,6% en el papel de Loma Negra.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban bajas de hasta 1,7%, mientras que los títulos en pesos operaban con incrementos de hasta 3,5%. Así, el riesgo país marcaba un ascenso de 0,2% hasta los 2.212 puntos básicos.