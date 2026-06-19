Se diluye la expectativa de volver a ser considerado un mercado emergente

El mercado empezó a asimilar la idea de que el índice MSCI no modificará la consideración de mercado independiente (Standalone Markets) que adjudica a los países que, por restricciones regulatorias o de acceso a las divisas, no cumplen los requisitos para recibir el flujo de los fondos de inversión.

La novedad la aportó la cuenta de Sebastian Maril en la red social “X” (@SebastianMaril) que mostró las planillas de calificación de MSCI que repiten las mismas notas en 2024 , 2025 y 2026. En particular, el indicador considera que se necesitan mejoras importantes en Compensación y liquidación del mercado; Préstamos de Acciones; Disponibilidad de instrumentos de inversión, y Estabilidad del marco institucional.

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Un capítulo especial en el que marca la necesidad de mejoras es en la facilidad para la entrada y salida de capitales, es decir la vigencia del cepo, donde se objeta el nivel de restricción del flujo de capital y el nivel de liberalización del mercado de divisas.

En un punto de menor conflictividad ubica lo que denomina La igualdad de derechos para los inversores extranjeros; el Registro inversores y configuración de cuenta; la Regulación del mercado (regulaciones y flujo de información), todos aspectos en los que considera que no hay problemas importantes pero si la necesidad de introducir mejoras.

El índice MSCI es una familia de indicadores bursátiles elaborados por la empresa MSCI Inc. que se utiliza como referencia para medir el desempeño de los mercados accionarios de distintos países y regiones del mundo. MSCI son las siglas de Morgan Stanley Capital International, nombre con el que nació la compañía antes de independizarse, y sus índices sirven como "termómetro" para evaluar la evolución de las bolsas de valores y son utilizados por inversores institucionales, fondos comunes de inversión y ETF que administran billones de dólares.

Según la calificación que MSCI otorgue a un mercado, se disparan automáticamente las órdenes de compra o venta (según si mejoró o empeoró) para cumplir con los parámetros establecidos en la conformación del fondo de inversión.

De la misma manera que la mejora de las calificaciones que otorgaron las agencias Fitch y Standard and Poor’s tuvieron un impacto positivo en la cotización de los bonos emitidos por el Estado argentino que permitió subir de valor y bajar significativamente el Riesgo País, la calificación de MSCI tiene una incidencia determinante en el valor de las acciones que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

MSCI divide a los mercados en Desarrollados (Developed Markets, economías con alta liquidez y amplio acceso para los inversores, como Estados Unidos, Japón o Alemania), Emergentes (Emerging Markets, con mercados financieros importantes pero con menor grado de desarrollo institucional o de acceso, como India, Brasil o México), de Frontera (Frontier Markets; con bolsas más pequeñas y menos líquidas). Argentina está considerada en el último escalón, el de Mercados Independientes (Standalone Markets) donde se consideran a países que tienen restricciones regulatorias o de acceso.

La clasificación de MSCI tiene un fuerte impacto financiero porque numerosos fondos internacionales replican automáticamente estos índices y así como cuando un país es incorporado o ascendido de categoría puede recibir importantes flujos de inversión extranjera; por el contrario, una degradación puede provocar ventas de acciones locales y salida de capitales.

El caso de Argentina fue reclasificada como mercado de frontera en 2009, en 2019 volvió a ser considerada mercado emergente, y en 2021 fue degradada nuevamente y pasó a la categoría de mercado independiente (Standalone) debido a las restricciones cambiarias y los controles sobre los movimientos de capital.

Desde entonces, el mercado argentino permanece fuera de los principales índices globales de mercados emergentes, aunque cada revisión anual de MSCI reabre el debate sobre una eventual reclasificación si cambian las condiciones de acceso para los inversores. La información aportada por Sebastian Maril anticipa que no habrá recalificación por lo que el mercado deberá esperar un año más.