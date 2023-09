¿Cómo es el paso a paso de la devolución del 21% de IVA?

Te contamos cómo funciona la devolución del IVA anunciada por Sergio Massa y cómo es el paso a paso para obtenerla.

En un contexto económico complejo, el Gobierno argentino ha lanzado una medida que busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos. El Ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la creación del Programa de Compre sin IVA, que permitirá la devolución del 21% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos de la Canasta Básica. Este beneficio está destinado a 9 millones de trabajadores con salarios de hasta $708.000.

Por eso, en este artículo te contamos cómo funciona y se reintegra esta devolución del IVA en los usuarios, y cómo es el paso a paso que tenés que seguir.

¿Cómo funciona la devolución del IVA? El paso a paso

La devolución del IVA se realizará de manera automática y no requerirá de ningún trámite por parte del beneficiario. Cada trabajador, jubilado o monotributista tendrá derecho a una devolución de hasta $18.800 a lo largo del mes. Esta devolución se efectuará a las 48 horas de haber realizado la compra con tarjeta de débito.

El beneficio es automático y se habilita en todos los comercios, supermercados, minimercados, verdulerías, carnicerías y fruterías que vendan productos de la Canasta Básica. Además, se extiende a productos de higiene personal y del hogar. Es importante destacar que la devolución del IVA será acumulable con otros beneficios bancarios. Esto significa que los beneficiarios podrán sumar este alivio fiscal a otras promociones o descuentos que puedan tener con sus entidades bancarias.

También vale mencionar que todavía este beneficio no se aplica a las billeteras virtuales, pero sí se aplica si al utilizar una de estas, se abona con tarjeta de débito. De esta manera, no importa si es de manera física o con la app, siempre que se use una tarjeta de débito se habilitará el reintegro.

¿A quiénes alcanza la devolución del IVA?

La medida fue anunciada por Sergio Massa y busca llegar a siete millones de personas.

Este programa no solo está destinado a trabajadores que cobran hasta $708.000, sino que también se extiende a 7 millones de jubilados y pensionados del Sistema de Seguridad Social de la República Argentina. Además, se ha incorporado al beneficio a 2,3 millones de monotributistas, sin importar la categoría en la que se encuentren.

El Ministro Sergio Massa destacó que esta medida es un esfuerzo fiscal del Estado, que busca mitigar el impacto de la inflación en el bolsillo de las familias argentinas. Se trata de una iniciativa que se financia mediante la renuncia a otros gastos del Estado y el uso de recursos extraordinarios, como la incorporación del Impuesto País en la recaudación estatal.