Llegaron U$S 4.300 millones de DEG del FMI: ¿en qué se usarán?

Este activo del Fondo pasó a integrar las reservas internacionales del Banco Central. Sin embargo, buena parte de este ingreso extraordinario será usado para pagar los vencimientos de la deuda que dejó Macri.

El FMI concretó la distribución de derechos especiales de giro (DEG) entre sus países miembros en función de la cuota que cada uno mantiene en el organismo. A la Argentina le correspondió el equivalente a U$S 4.334 millones producto del 0,67% de participación que ostenta. Se espera que una parte de este ingreso extraordinario se destine a pagar vencimientos con el organismo, que llegarán en septiembre y diciembre.

Este activo del Fondo pasó a integrar el lunes las reservas internacionales del Banco Central, con los que ya superó los U$S 46.306 millones. En el ínterin, refuerza el poder de fuego de la autoridad monetaria, ya que se trata de un bien de liquidez internacional aceptado por todas las 190 naciones socias del organismo.

En una sesión sin precedentes, el FMI aprobó este año la asignación de DEG por un equivalente a U$S 650.000 millones. La Junta de Gobernadores de la entidad multilateral dio el visto bueno para que se lleve a cabo la acreditación con el fin de paliar los efectos generados por la pandemia del coronavirus en el mundo, pero especialmente en aquellos países de mayor vulnerabilidad. Aproximadamente, U$S 275.000 millones se destinaron a naciones de mercados emergentes, en vías de desarrollo o de bajos ingresos.

En qué usará Argentina los DEG

El 22 de septiembre, el Gobierno deberá pagar la primera cuota de capital del crédito stand by tomado en 2018 por la gestión de Mauricio Macri. El monto es cercano a unos U$S 1.880 millones. Tres meses más adelante, el 22 de diciembre, la agenda marca otro vencimiento similar, mientras que el 1 de noviembre expiran cerca de U$S 465 millones en concepto de intereses.

Por ende, hasta fin de año, si no hay un acuerdo antes del 22 de diciembre, Argentina destinará U$S 4.225 millones del dinero que ingresó el lunes. En un comienzo, con Oscar Parrilli a la cabeza, el bloque del Frente de Todos en el Senado había marcado que estos fondos debían destinarse a paliar gastos sanitarios por la pandemia. No obstante, desde el Gobierno aclararon que Martín Guzmán y Cristina Kirchner dialogaron y se acordó utilizar los DEG para pagar los vencimientos de la deuda de Macri. Esto será así siempre que no se alcance un nuevo acuerdo antes que postergue los pagos actuales.

Qué son los DEG del FMI

Los DEG son bienes financieros compuestos por una canasta de monedas que permiten a los países, entre ellos la Argentina, engrosar las reservas internacionales. En concreto, se trata de activos de reserva internacional creados por el FMI en 1969. Si bien no consisten en una moneda, funcionan como tal. Pueden conservarse como reservas internacionales o utilizarse para cambiar su composición, convirtiéndolos a monedas de libre uso. Recientemente, el número dos del Fondo, Geoffrey Okamoto, explicó que los DEG "pueden actuar como un seguro en contra de un endurecimiento de las condiciones financieras para países de ingresos medios, que son los que enfrentan las mayores reestructuraciones de deuda el año próximo".

Los DEG se distribuyen en proporción a la participación de los países en el capital del FMI: como Argentina tiene el 0,67% de la cuota del FMI, por ello le corresponderían poco más de 4.300 millones. La última vez que el organismo crediticio asignó esta "moneda" en 2009, durante la crisis financiera mundial: emitió el equivalente a U$S 250.000 millones a sus miembros.

A través de un comunicado, el FMI también apuntó que una de las principales opciones en estudio "es que los países miembros que tienen posiciones externas sólidas distribuyan voluntariamente una parte de sus DEG para ampliar los préstamos a los países de bajo ingreso que pueden acceder a través del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP) del FMI", el cual es libre de intereses.

Esto fue una petición pública de Guzmán en distintos foros internacionales. Según remarcó la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, el organismo continuará analizando las opciones más viables "que permitan canalizar voluntariamente DEG de los países miembros más ricos a los más pobres y vulnerables", para apoyar su recuperación económica y, además, para que logren "un crecimiento resiliente y sostenible".