Crisis económica: Cafiero habló sobre la deuda y aseguró que la negociación "está abierta"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que la negociación con los bonistas "está abierta" pese a las tensiones de los últimos días y destacó que el Gobierno busca llegar a un entendimiento, "pero siempre defendiendo los intereses" del país.

"Es una negociación que aún está abierta y nosotros tenemos siempre la vocación de acercar posiciones, pero siempre defendiendo los intereses de argentinos y argentinas", aseguró este lunes en declaraciones radiales, rechazó la idea de que la reestructuración es un proceso sencillo. "Acá no puede ser que la resolución de la deuda sea haciendo más ajuste o que la tengan que pagar los que ya no tienen", reafirmó el jefe de Gabinete.

La semana pasada el Ministerio de Economía comunicó que prorrogó por más de un mes, hasta el 24 de julio próximo, las negociaciones con los acreedores externos para reestructurar 65.000 millones de dólares bajo ley extranjera. En ese momento se reconoció desde el Gobierno que existen tensiones a medidas que se afinan los número.

El Gobierno se habría plantado, luego de varios retoques en la oferta, en reconocer un valor presente de 50 centavos por dólar. El Presidente afirmó entonces que "muchos de los acreedores especulan con que la pandemia pase para negociar en mejores condiciones". Pero destacó que el diálogo con los bonistas "avanza entre tironeos" y que "tenemos la confianza de encontrar un punto de acuerdo".

"La Argentina nunca se fue de ninguna mesa de negociación y siempre está dispuesta a acercar posiciones.. El trabajo del Ministerio de Economía es diario y la única interlocución válida es el ministro Guzmán y vamos a seguir avanzando en esta línea porque pensamos que es el camino correcto", afirmó Cafiero.

Muchos se trataron de apresurar diciendo que se resuelve fácil pero sí, se resuelve fácil si nosotros entregamos todo, entregamos soberanía en el medio, y eso es algo que nosotros no vamos a hacer", aseveró el jefe de Gabinete en una entrevista en radio Futurock. Destacó la tarea del equipo económico que conduce el ministro Martín Guzmán, que calificó de "mucha responsabilidad".

"No solo la defensa de la soberanía y de la sostenibilidad no solo de la deuda sino de un programa económico que tiene que ser un programa económico de la post pandemia, donde los recursos del Estado no sean llevados todos por el pago de la deuda", detalló.

Remarcó que la deuda que dejó el macrismo "era impagable no solo por los cortísimos plazos sino también por lo abultado de la cantidad de dólares que se tomaron en este endeudamiento". Remarcó que el objetivo es encontrar un acuerdo que le permita a la Argentina "tener luego un programa de desarrollo económico sostenible y que no tengamos que estar a cada rato discutiendo la cuestión de la deuda".