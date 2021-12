Cafiero advirtió que un acuerdo con el FMI no puede frenar la recuperación de Argentina

El canciller abordó los aspectos centrales de la política exterior para el desarrollo exportador de nuestro país. Sin embargo, se tomó el tiempo para enviarle un mensaje directo al FMI.

El canciller Santiago Cafiero participó este miércoles de la 27° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), donde abordó los aspectos centrales de la política exterior para el desarrollo exportador de nuestro país. Sin embargo, se tomó el tiempo para enviarle un mensaje directo al FMI en medio de las negociaciones con nuestro país.

En diálogo con la prensa, remarcó que el Gobierno busca alcanzar "un acuerdo que no interrumpa el crecimiento económico que está logrando la Argentina" y que todos los sectores vienen destacando con cifras muy positivas. "Todo eso no puede ser interrumpido por un mal acuerdo con el Fondo y con la deuda, una problemática que comenzó a resolverse el año pasado con los acreedores privados", recordó el funcionario al resaltar que "la Argentina no está pidiendo un sólo dólar sino solicitando un nuevo programa que le facilite al país crecer, seguir exportando agregando valor y generar empleo".

Acompañado por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, Cafiero destacó la voluntad del gobierno de vincular al sector público con el privado para maximizar la búsqueda de nuevos mercados externos para el país, poniendo a la Cancillería a disposición de las empresas como una plataforma que incentive las exportaciones.

“La Argentina hoy está con un crecimiento acelerado que se demuestra en los primeros diez meses del 2021, con 65 mil millones de dólares de exportaciones y tenemos pensado llegar a fines de este año a 75.000”, aseguró el canciller. Y aclaró: “Hemos lanzado hace poco un Plan de Desarrollo Exportador con un objetivo y una métrica que es llegar a los 100 mil millones de dólares de exportaciones. Ese es el desafío que tenemos”.

En el panel titulado ’Política externa para el desarrollo exportador”, el canciller afirmó que “la nave insignia del proceso de recuperación económica es la industria, tanto en niveles de empleo, de actividad y de utilización de capacidad instalada, como en niveles de inversión, donde la tasa está creciendo en torno al 30 %”.

“Nuestra política exterior tiene como prioridad el aumento de las exportaciones y la apertura de nuevos mercados y hacerlo de un modo inteligente. Lo que plantea nuestro país es la inserción de sus productos pero también evaluar dónde tenemos capacidad para desarrollar nuevos negocios, y en eso venimos trabajando desde el ministerio”, dijo en el panel moderado por Luis Betnaza, Vicepresidente de Desarrollo Industrial de la UIA.

“Tenemos el Plan de Desarrollo de Exportaciones y el Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones, y se ha hecho un trabajo con 365 cámaras donde se han identificado 76 complejos productivos. Logramos redefinir una oferta exportable y el 14 de diciembre vamos a estar presentando los resultados de este trabajo”, resaltó Cafiero. “La plataforma de exportaciones de la Argentina es el Mercosur. Vemos que el 50 % de las exportaciones argentinas que tienen medio o alto valor agregado incorporado se da en la región y en el bloque. Las exportaciones fundamentales que incorporan la ciencia y tecnología se dan en nuestra región. Por eso nosotros tenemos que continuar potenciando el Mercosur, planificando la integración de las cadenas regionales de valor”, agregó.

Bajo la consigna de "Exportar valor argentino, claves para un Mercosur productivo", la Conferencia se desarrolla durante este miércoles y jueves en el centro de convenciones Golden Center de Parque Norte (CABA) y tendrá su cierre mañana con las palabras del presidente, Alberto Fernández.