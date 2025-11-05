En septiembre, el Presidente había visitado la planta de Newsan y había elogiado su modelo productivo

La tensión crece en el parque industrial de Ushuaia tras conocerse una ola de despidos en Newsan, donde operarios denuncian la cesantía de más de 150 trabajadores efectivos y temporarios. La planta fue visitada por el presidente Javier Milei en septiembre y había elogiado su modelo productivo.

Los trabajadores afirman que recibieron telegramas de despido sin causa, incluso estando de vacaciones, con licencia médica o en tratamiento de salud. "Nos echaron a todos por igual, sin previo aviso. Hay compañeros con más de 14 años de antigüedad que se enteraron de un día para el otro", contó uno de los despedidos, visiblemente indignado, a un medio local.

La UOM había firmado un acuerdo que garantizaba la estabilidad laboral hasta diciembre, algo que claramente no se cumplió. "La UOM nos dejó solos. No quieren recibirnos ni atendernos en el sindicato. Solo nos dicen que ‘se pudrió todo' y que no se puede hacer nada", lamentaron varios operarios consultados por Crónicas Fueguinas.

La visita de Milei a la fábrica en Tierra del Fuego

En septiembre, el Presidente había visitado la planta de Newsan y había elogiado su modelo productivo. Un poco más de un mes después, la empresa envió telegramas de despidos de forma masiva. La empresa Newsan, una de las principales fábricas electrónicas de Tierra del Fuego, despidió a 150 trabajadores en su planta de Ushuaia, de un día para el otro y sin previo aviso.

Sin embargo, la apertura de importaciones, la quita de beneficios fiscales al régimen de promoción industrial que beneficiaba a Tierra del Fuego y el recorte de fondos nacionales hicieron que poco más de un mes después de la visita del libertario, la planta comenzara a despedir a su personal.

En plena campaña electoral, Milei se mostraba junto a decenas de operarios de la empresa y hablaba de “respaldar al sector productivo”. En esa oportunidad, el fundador del grupo Newsan, Rubén Cherñajovsky, y el CEO de la firma, Luis Galli, recibían con suma alegría al jefe de Estado y se referían una “nueva etapa del país productivo”.

Con la decisión de los despidos, la industria electrónica nacional recibe un nuevo y fuerte golpe. Es que Newsan produce componentes, fabrica y ensambla productos de marcas como Noblex, Philco, Philips, Motorola, ATMA, Siam, entre otras. Sin embargo, las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional provocaron una fuerte crisis y profunda incertidumbre en el sector.

Fuentes gremiales advirtieron que la situación en Newsan “es insostenible” y no descartaron que la empresa defina nuevos despidos durante los próximos días. Los empleados denunciaron que los telegramas se emitieron sin causa, y que algunos casos incluso fueron notificados mientras se encontraban de vacaciones o con licencia médica.

Frente a esta situación, los trabajadores evalúan por estas horas iniciar acciones legales y realizar medidas de protesta para exigir su reincorporación.