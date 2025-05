Crisis en La Verónica: peligran alrededor de 700 puestos de trabajo

Una empresa láctea atraviesa una profunda crisis.

Alrededor de 700 puestos de trabajo de la empresa láctea La Verónica se encuentran en peligro por la crisis que atraviesa la firma santafesina. En marzo, le rechazaron cheques por más de 460 millones de pesos y ahora le resulta imposible pagar los sueldos en tiempo y forma.

"Hay más de 700 empleos en juego y la situación es preocupante", dijo Rodolfo Rodriguez, empleado de la usina, en diálogo con Radio 2. El trabajador advirtió que si bien la empresa empezó a enfrentar dificultades hacia 2016, que se profundizaron en 2019, cuando entró en proceso preventivo de crisis, y que luego lanzó un plan de reactivación, la situación empeoró. La firma tiene su sede en la localidad de Lehmann, y opera plantas en Totoras y Suardi.

A la espera de una reunión en la Secretaría de Trabajo

"Falta comunicación de la firma. No está claro el destino. Dicen que no van a vender y prometen que no habrá despidos, pero las líneas medias tampoco tienen mucha información y no hay comunicación de los titulares", sostuvo. Los trabajadores esperan en que la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe este miércoles ofrezca una certeza.

Si bien desde la compañía insisten con que se están esforzando por regularizar su situación financiera, y aseguran que solucionaron el problema de los cheques sin fondo, los empleados alertaron que están perdiendo proveedores de materia prima por los retrasos en los pagos. "Pasamos de recibir en todas las plantas un millón de litros a no llegará a los 200 mil litros", agregó el vocero de los trabajadores.

No se prevé una recuperación salarial

Un informe de la Fundación Capital, que dirigen Martín Redrado y Carlos Pérez, proyectó que los salarios no se recuperarán en los próximos meses. La razón es que el gobierno de Javier Milei utiliza las remuneraciones que cobran los trabadores como un ancla para estabilizar la inflación.

El documento remarcó que al estar el Gobierno "reforzando el ancla salarial en búsqueda de la desinflación, resulta difícil prever una recuperación real de los ingresos en la segunda mitad del año". En el "mejor de los casos", los ingresos de los trabajadores del sector registrado "empardarían la dinámica inflacionaria en la segunda mitad de año", advirtió.

De esta manera, el salario real transitará el 2025 en un nivel acotado, sin superar el de finales de 2024. Con este panorama, el consumo privado tendría una "recuperación parcial para el promedio del 2025, frente a la caída del año previo".