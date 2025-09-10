Descuentos con Mercado Pago en septiembre 2025: supermercados, transporte público y combustible

Mercado Pago: cuáles son los descuentos

Con la llegada de septiembre, Mercado Pago renovó sus beneficios para todos los usuarios de su billetera digital. Durante este mes se podrá acceder a descuentos en supermercados, gastronomía, entretenimiento, indumentaria, turismo y también a promociones exclusivas en combustible y transporte público. Además, continúan las opciones de financiación en hasta 12 cuotas sin interés, incluso sin tarjeta de crédito.

Todos los descuentos en supermercados

Descuentos de hasta 30% pagando con QR en cadenas como Coto, Carrefour, ChangoMás, Jumbo, Día, Vea, La Anónima, Pingüino y La Reina.

Promociones adicionales con la tarjeta prepaga de Mercado Pago , que otorga rebajas los martes en Jumbo, Vea y Disco, y los jueves en Carrefour Online.

Oportunidades de pagar en hasta 3 cuotas sin interés en todas las sucursales de Carrefour y en la tienda online.

Quienes cobran prestaciones sociales a través de la app acceden a beneficios extra los fines de semana.

En ciudades como Mar del Plata, Santa Fe, Neuquén y Mendoza se suman descuentos adicionales en supermercados seleccionados.

Transporte público

Los usuarios que carguen y paguen sus viajes en subte y colectivos con la tarjeta prepaga física de Mercado Pago acceden a un reintegro del 50% mensual, con un tope establecido por ANSES.

Descuentos con billeteras virtuales

Combustible

YPF : rebajas todos los días pagando con la app.

Gulf: beneficios especiales los jueves, con condiciones de compra mínima y tope de reintegro.

Más rubros con beneficios

Gastronomía y dietéticas : descuentos en cadenas como Burger King, New Garden y The Food Market en días específicos de la semana.

Indumentaria y deportes : promociones en marcas como Nike, Dash, Open Sport, Lacoste, Levi’s, Mimo & Co y más, con opciones de reintegro y cuotas.

Cines : 2x1 en entradas en Cinemark los lunes y martes.

Turismo : rebajas en la compra de millas Smiles.

Farmacias y perfumerías: descuentos semanales en Farmacity, Simplicity y Get The Look, con beneficios especiales para adultos mayores.

Cuáles son los descuentos con billeteras digitales

Cómo acceder

Ingresar a la app de Mercado Pago. Seleccionar la sección “Beneficios” para ver los comercios y días habilitados. En el caso de la tarjeta prepaga, ingresar a la opción “Descubrí los beneficios de tu tarjeta” para conocer las promociones disponibles.

Con estas propuestas, la plataforma busca acompañar el consumo de los usuarios en un mes clave, ofreciendo alternativas de ahorro tanto en la canasta básica como en servicios y actividades recreativas.

Vale recordar que mercado Pago es una billetera virtual que permite enviar y recibir dinero desde el celular de forma rápida y segura. A través de su aplicación se pueden pagar compras con código QR en miles de comercios, recargar la tarjeta SUBE para viajar en transporte público, pagar servicios, hacer transferencias, comprar online y hasta acceder a una tarjeta prepaga para usar en cualquier local o sitio web que acepte Mastercard.