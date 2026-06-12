Cuánto gana un albañil en junio 2026: el salario por día y por hora

Salarios de la construcción con aumento y aguinaldo

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector que actualiza los salarios de los trabajadores de la construcción durante el período junio-agosto de 2026. El entendimiento contempla incrementos escalonados sobre los haberes básicos y el pago de sumas extraordinarias no remunerativas que pueden superar los $100.000 mensuales, dependiendo de la categoría y la zona geográfica.

El acuerdo, que abarca a los convenios colectivos CCT 76/75 y CCT 577/10, impacta sobre miles de trabajadores de la actividad, entre ellos albañiles, ayudantes, oficiales, serenos y oficiales especializados. Además, incorpora parcialmente algunas sumas al salario básico, lo que tendrá efectos sobre futuros cálculos de aguinaldo, vacaciones y adicionales.

Cómo será el aumento para los trabajadores de la construcción

La recomposición salarial acordada por la UOCRA se aplicará en tres tramos consecutivos:

Junio: aumento del 2,1% sobre los salarios de mayo.

Julio: incremento del 2% sobre los haberes ya actualizados de junio.

Agosto: suba del 1,9% respecto de los salarios de julio.

De esta manera, el ajuste acumulado para el trimestre alcanza el 6,12%. Además, las partes acordaron mantener abierta una mesa de seguimiento para monitorear la evolución de la actividad y la inflación. La próxima reunión paritaria quedó prevista para el 20 de julio, cuando podrían analizarse nuevos ajustes para el segundo semestre.

Aumentos confirmados en junio

Cuánto gana un albañil en junio de 2026

Los salarios del sector varían según la categoría laboral y la región donde se desempeñe el trabajador. En la categoría de ayudante, que representa uno de los escalones iniciales dentro de la actividad, el valor de la hora trabajada arranca en $4.851 para las provincias comprendidas dentro de la Zona A.

Tomando como referencia una jornada laboral de ocho horas, un ayudante percibe aproximadamente:

$38.808 por día en Zona A.

$43.272 por día en Zona B.

$71.920 por día en Santa Cruz.

$77.608 por día en Tierra del Fuego.

A estos valores se suman los bonos extraordinarios acordados en la negociación salarial.

Trabajadores de la UOCRA: cuánto cobra

Escala salarial de la construcción en junio de 2026

Zona A (Provincia y Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y gran parte del centro y norte del país)

Oficial especializado: $6.666 por hora

Oficial: $5.703 por hora

Medio oficial: $5.270 por hora

Ayudante: $4.851 por hora

Sereno: $881.193 mensuales

Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut)

Oficial especializado: $7.400 por hora

Oficial: $6.333 por hora

Medio oficial: $5.842 por hora

Ayudante: $5.409 por hora

Sereno: $981.688 mensuales

Zona C (Santa Cruz)

Oficial especializado: $10.234 por hora

Oficial: $9.595 por hora

Medio oficial: $9.259 por hora

Ayudante: $8.990 por hora

Sereno: $1.473.164 mensuales

Zona Austral (Tierra del Fuego)

Oficial especializado: $13.333 por hora

Oficial: $11.405 por hora

Medio oficial: $10.540 por hora

Ayudante: $9.701 por hora

Sereno: $1.762.386 mensuales

Bonos extraordinarios: cuánto cobran según la categoría

Además del salario básico, el acuerdo contempla un refuerzo mensual extraordinario de carácter no remunerativo. El pago se realiza en forma quincenal y constituye un complemento importante para el ingreso de bolsillo.

Zona A

Oficial especializado: $63.300

Oficial: $58.300

Medio oficial: $53.400

Ayudante: $50.300

Sereno: $50.300

Zona B

Oficial especializado: $70.300

Oficial: $64.700

Medio oficial: $59.300

Ayudante: $55.900

Sereno: $55.900

Zona C

Oficial especializado: $97.200

Oficial: $89.500

Medio oficial: $82.000

Ayudante: $77.200

Sereno: $77.200

Zona Austral

Oficial especializado: $126.600

Oficial: $116.600

Medio oficial: $106.800

Ayudante: $100.600

Sereno: $100.600

Aguinaldo para los trabajadores de la construcción

Los trabajadores alcanzados por el convenio también cobrarán durante junio la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio y deberá abonarse antes del 30 de junio, aunque la legislación contempla un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles para completar el pago. La incorporación parcial de algunas sumas al salario básico también impactará sobre el cálculo del SAC y de futuros adicionales contemplados en el convenio colectivo.

La UOCRA y las cámaras empresarias acordaron mantener activa la negociación durante todo el año. El objetivo es evaluar el comportamiento de la inflación, la evolución de la actividad de la construcción y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Por ese motivo, las partes volverán a reunirse el 20 de julio para analizar la situación económica y definir si corresponde aplicar nuevos ajustes salariales para el período septiembre-diciembre de 2026.