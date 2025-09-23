¿Nace el RIGI para pymes? La propuesta en medio de la crisis de Milei

Varias empresas han caído en crisis en los últimos meses en medio de la recesión.

En plena crisis económica y con el gobierno de Javier Milei bajo fuego cruzado, aparece en la agenda una propuesta inesperada: crear un MiniRIGI para pymes. La iniciativa busca extender a las pequeñas y medianas empresas los beneficios impositivos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), hasta ahora reservado a proyectos de más de 200 millones de dólares. El debate llega justo cuando el clima político se recalienta rumbo a las elecciones 2025.

Un MiniRIGI adaptado a las pymes

El planteo forma parte de las propuestas del candidato a diputado Sergio Abrevaya y es simple: si las grandes corporaciones reciben exenciones y facilidades para invertir, las pymes que reinvierten utilidades deberían tener acceso a un esquema similar. La propuesta prevé:

Exenciones impositivas proporcionales al monto y al plazo de la reinversión.

Libertad para exportadores pymes, con disposición total de las divisas generadas sin restricciones estatales.

, con disposición total de las divisas generadas sin restricciones estatales. Cuenta Corriente Fiscal Única , para simplificar la administración tributaria y eliminar demoras.

, para simplificar la administración tributaria y eliminar demoras. Reducción gradual de Ingresos Brutos en las provincias, favoreciendo la competitividad.

Sergio Abrevaya es candidato a diputado por el frente Para Adelante, en CABA, en alianza con Facundo Manes.

Empresas en la cuerda floja

El contexto no podría ser más desafiante: el tejido empresarial atraviesa el impacto de la recesión, la caída del consumo y la falta de crédito. Las pymes, que generan más del 60% del empleo en la Argentina, se ven asfixiadas por impuestos altos y trabas burocráticas. En ese marco, la idea de un MiniRIGI aparece como un alivio potencial para sectores que reinvierten de manera constante para sobrevivir y crecer. Distintas empresas han caído en crisis en los últimos meses, producto de una economía real que ha dado señales de estancamiento.

Milei, el RIGI y las críticas

El RIGI fue una de las banderas económicas de Javier Milei, diseñado para atraer inversiones extranjeras a gran escala. Sin embargo, la crítica recurrente ha sido que el régimen deja afuera al corazón de la producción nacional: las pequeñas y medianas empresas. La propuesta de Abrevaya, candidato por el frente Para Adelante en la ciudad de Buenos Aires, busca de trasladar sus beneficios a este segmento e interpela de lleno al Gobierno en medio de un clima de descontento social y político. Otras propuestas para ese sector son: