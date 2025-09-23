EN VIVO
¿Nace el RIGI para pymes? La propuesta en medio de la crisis de Milei

En plena crisis económica y con Javier Milei bajo presión rumbo a las elecciones 2025, surge la idea de un MiniRIGI para pymes con beneficios impositivos.

23 de septiembre, 2025 | 12.01

En plena crisis económica y con el gobierno de Javier Milei bajo fuego cruzado, aparece en la agenda una propuesta inesperada: crear un MiniRIGI para pymes. La iniciativa busca extender a las pequeñas y medianas empresas los beneficios impositivos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), hasta ahora reservado a proyectos de más de 200 millones de dólares. El debate llega justo cuando el clima político se recalienta rumbo a las elecciones 2025.

Un MiniRIGI adaptado a las pymes

El planteo forma parte de las propuestas del candidato a diputado Sergio Abrevaya y es simple: si las grandes corporaciones reciben exenciones y facilidades para invertir, las pymes que reinvierten utilidades deberían tener acceso a un esquema similar. La propuesta prevé:

  • Exenciones impositivas proporcionales al monto y al plazo de la reinversión.
  • Libertad para exportadores pymes, con disposición total de las divisas generadas sin restricciones estatales.
  • Cuenta Corriente Fiscal Única, para simplificar la administración tributaria y eliminar demoras.
  • Reducción gradual de Ingresos Brutos en las provincias, favoreciendo la competitividad.

Sergio Abrevaya es candidato a diputado por el frente Para Adelante, en CABA, en alianza con Facundo Manes.

Empresas en la cuerda floja

El contexto no podría ser más desafiante: el tejido empresarial atraviesa el impacto de la recesión, la caída del consumo y la falta de crédito. Las pymes, que generan más del 60% del empleo en la Argentina, se ven asfixiadas por impuestos altos y trabas burocráticas. En ese marco, la idea de un MiniRIGI aparece como un alivio potencial para sectores que reinvierten de manera constante para sobrevivir y crecer. Distintas empresas han caído en crisis en los últimos meses, producto de una economía real que ha dado señales de estancamiento. 

Milei, el RIGI y las críticas

El RIGI fue una de las banderas económicas de Javier Milei, diseñado para atraer inversiones extranjeras a gran escala. Sin embargo, la crítica recurrente ha sido que el régimen deja afuera al corazón de la producción nacional: las pequeñas y medianas empresas. La propuesta de Abrevaya, candidato por el frente Para Adelante en la ciudad de Buenos Aires, busca de trasladar sus beneficios a este segmento e interpela de lleno al Gobierno en medio de un clima de descontento social y político. Otras propuestas para ese sector son:

