La venta de yerba mate cayó casi 10% en febrero, la peor caída en cinco años

La venta de yerba mate cayó 9 por ciento interanual en febrero último y se convirtió en el peor mes de los últimos cinco años en la comercialización de este producto clave para la mesa de los argentinos. Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), la caída del consumo interno comenzó en julio de 2025 si la comparación se realiza con el mismo mes del año anterior.

Los molinos despacharon apenas 19.261.816 kilos, con una caída del 9% interanual. Entre julio de 2024 y febrero de 2025 se consumieron 182.400.219 kilos; y en los últimos ocho meses la demanda se desplomó a 169.192.741 kilos, un 7,3%.

Si sólo se toman los datos del consumo en enero y febrero de este año respecto del mismo lapso de 2025, la caída es 5,5%, ya que pasó de 43.151.900 kilos a apenas 40.662.630.

En cuanto a exportaciones, en el arranque del año se despacharon 6.299.095 kilos, apenas 32.849 kilos menos que en enero y febrero de 2025. Las estadísticas de marzo serán claves para establecer si las exportaciones podrán mantener el nivel del año pasado, cuando alcanzaron los 58.894.622 kilos, una cifra nunca antes alcanzada.

Si se toman ambos mercados, la demanda total de yerba mate argentina llegó en el bimestre a los 46.961.725 kilos, con un saldo negativo de 2,25%. Los precios de la materia prima están muy por debajo de los costos de producción estimados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate.

Empresa yerbatera demanda a Misiones por retenerle impuestos equivalentes a tributar 307 años

La firma correntina Las Marías reclama ante la Justicia que la provincia de Misiones le retiene impuestos por encima del monto tributario legal y asegura que ya pagó mediante anticipos lo que tendría que abonar en un lapso de 307 años.

La principal productora de yerba mate y té del país presentó una demanda judicial aduciendo que, en concepto de anticipo de Ingresos Brutos, el fisco misionero le retiene mensualmente $ 333 millones de sus cuentas bancarias, un 17.105% más que los $2 millones correspondientes.

Si se suman otros gravámenes y percepciones especiales, como la de plantas de procesamiento de materias primas, la firma tributa por adelantado unos $7.171 millones anuales, frente a una carga impositiva real de apenas $23 millones.

En la demanda, la firma expone que el Estado provincial le lleva cobrado por retenciones y percepciones un 30.718% más que el monto tributario correspondiente. Así, la cifra aportada equivale a 307 años de impuestos anticipados, lo que contrasta con los 99 años de duración que el estatuto de la propia empresa prevé.

La disputa legal entre Las Marías y el fisco provincial, sumó la participación del Gobierno de Corrientes, que se presentó en la causa como “tercero interesado”, alegando que la política tributaria de Misiones anula los planes de inversión de la firma en su territorio.

En este sentido, Corrientes sostiene que el “ilegítimo régimen de recaudación” de Misiones obligó a Las Marías a frenar proyectos de expansión en suelo correntino, afectando la creación de empleo y la autonomía provincial. Al mismo tiempo, la empresa yerbatera solicitó la intervención del Ejecutivo nacional, alegando que el sistema tributario misionero interfiere en el esquema de liquidación de divisas.

La causa tuvo en primera instancia una medida cautelar a favor de la empresa, al dejar sin efecto el régimen impositivo en el Juzgado Federal de Paso de los Libres. Sin embargo, posteriormente el Superior Tribunal de Justicia de Misiones se declaró competente y anuló la cautelar, restituyendo la carga impositiva sobre Las Marías.

La Procuración General de la Nación dictaminó recientemente que el caso debe ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tratarse de un conflicto que involucra de manera directa a dos provincias. Actualmente, el expediente se encuentra en las vocalías de la Corte Suprema.