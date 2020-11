Finalmente, el Gobierno presentó a la sociedad su propuesta de movilidad jubilatoria, la cual se sustenta en el espíritu de la ley que rigió entre 2009 y 2017. Sin embargo, el cálculo de ajuste automático de los haberes presentará una modificación respecto a la ideada bajo la primera gestión de Cristina Kirchner. Se espera que el ritmo de la economía tome un camino virtuoso que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante el macrismo.

Funcionarios y legisladores oficialistas acordaron este lunes que impulsarán la fórmula de movilidad jubilatoria que estuvo vigente en el Gobierno de Cristina Kirchner, con un aumento semestral mediante una fórmula consistente en un mix de índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%). La decisión fue adoptada en una reunión telemática que se realizó en el Ministerio de Economía entre los miembros del oficialismo que conforman la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En diálogo con El Destape, el abogado previsional Miguel Fernández Pastor reflexionó sobre la propuesta: "Soy muy optimista y me gusta mucho, es muy parecida a la de 2009 pero con una sutil diferencia que no beneficia ni perjudica demasiado a los jubilados". Respecto a este último punto, sintetizó: "La fórmula aplica Ripte solamente y no el Indec, que da más alto y a lo largo de los años termina siendo una diferencia real. Es mi única critica".

Recuperar lo perdido

"Si la economía va bien vamos a recuperar el poder adquisitivo. Esta es una fórmula procíclica y sigue el ritmo económico. Si al economía mejora, van a mejorar las jubilaciones, si la economía se cae pedazos, nos vamos todos al tacho", explicó Fernández Pastor. Aunque reconoce que puede experimentar cambios en el Congreso, el abogado remarcó el paralelismo con la ley de 2009 y recordó: "La primera recomendación del Fondo a Macri fue derogar la formula de movilidad porque había crecido fuerte la seguridad social... y lo hizo a base de golpes y palos".

Respecto al cálculo, Fernández Pastor señaló que "es una buena formula desde el punto vista de la recaudación porque toma en cuenta la impositiva". Y añadió: "Por lo tanto se supone que si hay economía que prospera va a haber mayor recaudación. El límite que se impone es de 1,03, no es de la impositiva sino del total de la recaudación".

En materia legal, el abogado señaló que hay justas razones para que se efectúen juicios a causa de lo sucedido durante los últimos dos años de gestión macrista y éste periodo en el cual no hubo fórmula de movilidad. Aún así, aseguró que la propuesta del Gobierno no debería tener problemas porque "mientras funciono la otra formula bajó fuerte la litigiosidad y fue reconocida constitucional varias veces".

Los detalles de la nueva fórmula

Según el Gobierno, la suspendida Ley 27.426 ponía en riesgo la sustentabilidad del sistema de seguridad social, al no tener ninguna correlación entre la movilidad y los recursos disponibles. Asimismo, en los dos años que tuvo vigencia, el haber mínimo cayó un 19,5% en términos reales.

En tanto, la nueva fórmula presentada es similar a la aplicada entre 2009 y 2017. Esta considera para su cálculo la evolución de los salarios, los recursos de la Anses (Tributarios y Totales) y la evolución de los beneficios del organismo previsional.

"Esta fórmula garantiza que, en momentos de crecimiento, las y los beneficiarios se vean favorecidos ante el aumento de los salarios y la recaudación por sobre la inflación. En los 9 años que estuvo vigente permitió que la movilidad superó a la inflación en casi un 26%", afirmaron desde la Anses. En relación a la sancionada en 2008, la propuesta apunta a reducir el rezago en tres meses para el cálculo del “tope” de la ecuación y reduce también en tres meses el rezago acerca de los períodos considerados para el cálculo del Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) a como lo hacía la ley que sancionó Cambiemos.

Fórmula Alberto vs Fórmula Macri

De acuerdo a los supuestos económicos que proyectan en el Gobierno, los beneficios de Anses crece al ritmo promedio actual 0,1% anual. El RIPTE en el segundo semestre de 2020 aumentará un 11,4% y un 15,3% en el primero de 2021.

En tanto, los recursos tributarios acumulados en el segundo semestre de 2020 aumentarán un 26,4% respecto del acumulado del mismo semestre de 2019, y en el primer semestre de 2021 un 46,4% respecto de 2020.

De esta manera, los haberes jubilatorios observarían un ascenso del 32,2% con la nueva fórmula en 2021. En contraposición, de mantenerse el cálculo de la ley anterior los beneficiarios recibirían un incremento del 30,9% el año que viene.