En dos años de Milei, la desocupación en la Ciudad de Buenos Aires se disparó tres puntos

La desocupación en la Ciudad de Buenos Aires durante el cuarto trimestre de 2025 afectó a 126.000 personas y más del 12% de la población activa busca trabajo, según reveló el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA). En dos años de gestión de Javier Milei, el desempleo creció casi tres puntos en el distrito gobernado por Jorge Macri.

La cantidad de personas que entre octubre y diciembre no contaron con trabajo en CABA alcanza al 7,3% de la población económicamente activa (PEA), por encima del mismo periodo del año pasado (6,7%), según el reporte oficial. En comparación con la medición del tercer trimestre del año, el nivel de desempleo subió 1 punto porcentual desde los 107.000 ciudadanos sin trabajo (6,3% de la PEA) registrados en dicho lapso.

Para el cuarto trimestre de 2023, el desempleo en la Ciudad era de 4,6%, uno de los registros más bajos de la serie estadística. Es decir, tras haber transcurrido dos años de gestión libertaria a nivel nacional, la desocupación trepó 2,7 puntos porcentuales.

En este marco, el informe expuso que “11,3% de la población económicamente activa está desocupada o en condición de subocupación demandante; si a este conjunto se agrega al resto de las personas ocupadas que están en búsqueda activa se observa que el 12,7% de la PEA presiona en el mercado de trabajo, sea para ingresar o para ampliar sus horas laborables”.

Los detalles de cómo impacta el desempleo en la Ciudad de Buenos Aires

En el cuarto trimestre de 2025, la tasa de actividad de la población de 10 años en adelante se sitúa en el 64,1% y la tasa específica de empleo, en 59,4%. Desde el IDECBA detallaron que “mientras la primera se expande levemente en términos interanuales, la segunda no tiene cambios significativos”.

El reporte reflejó que la población en condición de desocupación se distribuye por sexo de forma disímil: 52,0% son mujeres y 48,0% varones. De esta manera, la tasa masculina es de 7,0% y la femenina, de 7,6%.

Por otro lado, las poblaciones residentes en las Zonas Norte y Centro de la Ciudad tienen tasas de actividad (65,2% en ambos casos) y de empleo (61,6% y 61,2%, respectivamente) más favorables que las del Sur (60,7% y 53,7%, respectivamente).

A nivel general, el relevamiento aportó que la distribución de la población ocupada por rama de actividad resulta la siguiente: Servicios concentra el 73,5% del empleo, seguido de Comercio, con 14,7% del total, mientras que Industria y construcción involucra el 10,8%.

La tasa de subocupación horaria, que expresa la porción de la población activa que trabaja menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y está disponible para trabajar más horas, es de 9,3%, lo que evidencia una suba interanual de 0,6 puntos porcentuales.

Al respecto, se puntualizó que “más de la mitad de la población subocupada (57,5%) se concentra en el grupo no demandante, es decir, en el de personas que no buscan activamente una ocupación de más horas, por cuanto no presionan en el mercado laboral; un año atrás representaban el 59,6%”

En cuanto a las categorías ocupacionales, el estudio reveló que “el 72% de la población ocupada trabaja en condición asalariada” y especificó que el 70,3% tiene cobertura jubilatoria, remarcando que los empleadores no le efectúan descuentos jubilatorios al 29,% restante.

Asimismo, reflejó que el 22,1% de la población ocupada trabaja por cuenta propia. La mitad de los puestos de trabajo tienen jornadas inferiores a las 35 horas semanales; y el 59,1% de la población cuentapropista se encuentra registrada para ejercer su actividad y paga regularmente. Otro 34,5% no tiene registro para efectuarla. El resto no tiene regularidad en el pago (6,4%).