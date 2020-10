Las empresas que renegociaron los vencimientos de sus deudas externas este año lograron una reducción de hasta 50% en la carga de intereses respecto de los compromisos originales asumidos durante el macrismo, confirmó a El Destape una alta fuente del Banco Central. En el marco de una serie de medidas para contener la sangría de divisas que se comunicó el mes pasado, la autoridad monetaria dispuso que las empresas que tuvieran que abonar vencimientos de capital e intereses en dólares hasta fin de año podrían acceder a las divisas en el mercado oficial hasta un 40% de esos compromisos y se las invitó a reestructurar el resto.

La mejora del perfil financiero que implicó el canje de deuda soberana allanó el terreno para las empresas. Según pudo saber este medio, las empresas lograron un importante recorte de intereses con estos canjes para adecuarse a la normativa (algunas fueron producto de operaciones previas a la medida), mientras se continúa el trabajo conjunto con el Central para aquellas que todavía no pudieron trocar sus pasivos. Tal como anticipó este medio, el organismo dispuso un mecanismo para asegurar los dólares a aquellas empresas que inviertan en el país y generen ingreso de divisas.

Desde hace dos semanas el directorio del Banco Central trabaja intensamente con las firmas que fueron alcanzadas por la "invitación" a reestructurar el 60% de sus deudas hasta el 31 de marzo del 2021, con el objetivo de descomprimir uno de los canales de demanda de divisas que afectan al stock de reservas. En el caso de que se imposibilite la reestructuración de sus deudas, el Central contemplará mecanismos para que accedan a las divisas. "Lo que hizo el Central es invitarlos a reestructurar sus deudas. No hay ninguna intención de que caigan en default", aseguraron desde el Central.

El objetivo es evitar que esa medida complique el arribo de inversiones en sectores clave para la generación de divisas, como el energético y minero, lo que terminaría profundizando el problema de escasez de reservas. Para esto también se implementó un mecanismo, que quedó cristalizado este lunes en el Boletín Oficial, el cual permite utilizar parte de los ingresos por exportación de bienes y servicios al "pago de capital e intereses de endeudamientos financieros con el exterior cuya vida promedio, considerando los pagos de servicios de capital e intereses, sea no inferior a un año". "No es retroactivo por una simple razón: las empresas van a una negociación porque consiguen tasas mucho menores que las que pagan hoy con la deuda emitida bajo el gobierno anterior", remarcó un integrante del directorio del BCRA.

Este lunes quedó ratificada la Resolución "A" 7123, la cual establece que, en la medida que se verifiquen las condiciones previstas se admitirá la aplicación de cobros en divisas por exportaciones de bienes y servicios a pago de capital e intereses de endeudamientos financieros con el exterior cuya vida promedio, considerando los pagos de servicios de capital e intereses, sea no inferior a un año. El mecanismo actual obliga a las empresas a liquidar en el mercado local las divisas de sus ventas externas y, en un paso posterior, comprar los dólares para el pago de sus obligaciones. Con esta medida, se permite que las divisas que se utilicen para afrontar compromisos financieros se transfieran directamente sin pasar por el mercado único y libre de cambios. Para estos casos, la medida aclara que las empresas deberán designar un banco para que realice la operación.

"En la medida que tengan ingresos en dólares, les servirá para pagar su deudas financieras. Pero tienen un límite: si los ingresos en dólares superaran el 40% de la deuda tiene que pedirle al banco que le permita bajar la deuda. De lo contrario, tendrán que renegociar esos vencimientos de aquí a futuro", explicó una alta fuente del organismo a El Destape. La medida no es retroactiva y no alcanza a las empresas que deben reestructurar sus deudas hasta marzo próximo. No obstante, se contemplará el caso de aquellas firmas que no puedan realizar ese canje, siempre y cuando presenten la documentación que avale esa imposibilidad.

Un informe de Moody's reveló que 30 empresas poseen deuda en obligaciones negociables por alrededor de 1253 millones de dólares y se encuentran alcanzadas por las restricciones del Central al acceso a la divisa. El listado incluye a firmas de la talla de YPF, Banco Hipotecario, IRSA, Cresud, Genneia, Petroquímica Comodoro Rivadavia, John Deere, Grupo Albanesi. Plaza Logística y Aes Argentina Generación, que integran la tanda de diez firmas con mayor volumen de pasivos. El resto de las firmas con deudas en ON hasta marzo próximo no alcanza montos mayores a 50 millones de dólares. La firma número 10 del ranking de deudas, AES Argentina Generación, registra obligaciones por cerca de 22 millones de dólares hasta marzo de 2021.