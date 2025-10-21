Destrucción productiva en Santa Fe: desde la asunción de Milei y Pullaro cerraron 2.000 empresas

Las medidas económicas del presidente Javier Milei y la réplica de su modelo por parte del gobernador Maximiliano Pullaro impulsan la destrucción del entramado productivo de la provincia de Santa Fe. Entre diciembre de 2023 y julio de este año, cerraron 2.120 empresas en todo el territorio, de acuerdo a los registros de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).

Antes de la asunción del jefe de Estado y del mandatario radical, existían 50.774 unidades productivas en Santa Fe; para julio de 2025 quedaban 48.654, lo que representa una caída del 4% en casi dos años. El diputado provincial y presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara baja provincial, Joaquín Blanco, advirtió sobre el creciente cierre de empresas: "Son tres y media por día durante 20 meses consecutivos", lo que "representa el 10% de lo que sucede a nivel nacional y es una muestra más de que la crisis golpea sobre todo a las provincias productivas”.

“Esto grafica lo que venimos advirtiendo: el modelo del Gobierno Nacional no ofrece salida. Las empresas cierran sus puertas, la gente se queda sin trabajo y cada vez más trabajadores buscan un segundo empleo para llegar a fin de mes”, expresó Blanco, en el marco de los informes sobre actividad y empleo que elabora la comisión. Sobre este último punto, otro relevamiento de la Comisión de Asuntos Laborales detalló que alrededor de 120 mil personas necesitan tener dos trabajos para poder cubrir los gastos básicos y llegar a fin de mes.

A nivel nacional, entre diciembre de 2023 y julio de 2025 cerraron 18.624 empresas, un promedio de 30 por día. Santa Fe representa casi el 12% de esa cifra, ubicándose por detrás de Buenos Aires (4.896 cierres), Córdoba (2.848) y Capital Federal (2.409). El sector más afectado en la provincia que gobierna Pullaro fue el de Servicios de Transporte y Almacenamiento, con 906 empresas menos, seguido por la Industria Manufacturera (243), Agricultura y Ganadería (203) y la Construcción (162).

El retroceso también se refleja en el empleo registrado: en menos de dos años, se perdieron 15.128 puestos de trabajo formales. La Industria Manufacturera fue el rubro más golpeado, con 6.965 empleos menos, seguida por la Construcción (2.493) y Servicios y Transporte de Almacenamiento (2.249).

El informe también detalla que en el Servicio de Casas Particulares se perdieron 3.378 trabajadores y 2.690 empleadores registrados. “Eso muchas veces no significa pérdida de empleo, sino paso a la informalidad, porque dejan de realizar aportes. Es uno de los grandes signos de este modelo: la precarización laboral, que impacta sobre los sectores más vulnerables”, remarcó el legislador en diálogo con el medio UNO.

En medio de la crisis que azota a cada sector, Blanco sostuvo que “la propuesta de Milei y Caputo (Luis) está agotada", ya que "proponen un país sin Pymes, con trabajadores sumergidos en la informalidad, con bicicleta financiera y pidiendo ayuda a los mercados internacionales".

Crisis industrial en Santa Fe: 7 de cada 10 sectores muestran caída de producción

Según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), siete de cada diez sectores fabriles de la provincia registraron caídas en la producción durante agosto de 2025, reflejando una situación crítica en el entramado industrial santafesino.

Aunque la actividad general cayó apenas un 0,6% interanual, sin el impulso del complejo sojero del Gran Rosario, la contracción habría sido del 6,1%. La industria automotriz (-53,4%), siderúrgica (-19,2%) y metalúrgica (-9%) fueron algunas de las más afectadas, en un contexto de fuerte recesión, caída del consumo interno, paralización de la obra pública y dificultades de financiamiento.

El informe reveló que más de la mitad de las empresas reportaron bajos niveles de pedidos y restricciones de acceso al crédito, especialmente entre pymes. Pese a un leve crecimiento acumulado del 4,5% en los primeros ocho meses del año, la producción industrial aún se ubica 10,1% por debajo de los niveles de 2022, lo que confirma un retroceso estructural.

La pérdida de empleo, la baja en la demanda eléctrica (-4,9%) y la caída de exportaciones industriales (-11,4% en volumen) agravan el panorama. En el otro extremo, molienda de oleaginosas (+21,5%), carrocerías y remolques (+20,3%) y productos lácteos (+7,2%) fueron los pocos rubros que lograron tener números positivos.