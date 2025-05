Aún con los dólares del FMI, el Riesgo País subió por tercera vez en fila

El Riesgo País sube y llega a los 741 puntos en medio de una jornada sin actividad en los bancos y la bolsa porteña, el riesgo país vuelve a subir hasta llegar a los 741 puntos básicos. Se trata de la tercera suba seguido del indicador de JP Morgan, el cual mide el sobrecosto de la deuda argentina.

Tras la salida del cepo, el indicador había tocado los 896 puntos básicos. Desde ese momento, empezó a bajar a medida que se conocían los detalles del acuerdo con el FMI. Así llegó a estar brevemente por debajo de los 700 puntos el 25 de abril, pero luego volvió a marcar una tendencia alcista.

En la rueda del viernes, los acciones argentinas que cotizan en Nueva York alternaban subas y bajas, con caídas cercanas al 2% para el BBVA, Macro y Galicia. En cambio Ternium y Tenaris avanzan 3%.

En Nueva York, el Dow Jones escala 1,2%, el Nasdaq 1,5% y el S&P 1,3%. Los datos de empleo de Estados Unidos, con la creación de 177.000 puestos de trabajo en abril, por encima de lo esperado, empujaban al mercado.

La Argentina deberá hacer este viernes otro fuerte pago al FMI, por U$S 620 millones

Argentina deberá afrontar comisiones e intereses por la deuda que mantiene con el organismo multilateral. Forma parte de unos US$2.000 millones que el país deberá afrontar este año por la enorme deuda con el FMI.

Es que este año hay otros dos vencimientos de intereses: U$S 861 millones el 1 de agosto y U$S 883 millones el 1 de noviembre. El gobierno de Javier Milei debería afrontar sin problemas estos vencimientos, ya que cuenta con los US$12.000 millones que ya recibió del organismo.

Además, en lo que resta del año el Tesoro recibirá un refuerzo de U$S 2.000 millones en junio y otros U$S 1.000 millones a fin de año. El cronograma incluirá tres desembolsos anuales (en 2026, 2027 y 2028) de U$S 1.400 millones cada uno, y otros U$S 700 millones en 2029, completando el crédito de U$S 12.000 millones.

Argentina también recibirá flujos de créditos de otros organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial. En el caso del FMI, el crédito, a 10 años, tiene un período de gracia de 4 años y medio.

Según lo informado por el organismo, habrá que pagar los vencimientos de capital de la deuda contraída en 2018 más los intereses sobre la deuda total, que llega a casi U$S 57.000 millones. De ese total, U$S 41.700 millones del préstamo de 2018/19 que aún se adeuda más los U$S 15.000 millones de los primeros desembolsos del nuevo crédito.