Dólar blue hoy: subió dos pesos y cerró a $ 212, máximo histórico

En una jornada volátil, el dólar blue se vendió en el mercado paralelo a $ 212, dos pesos más que la jornada del martes y marcó un nuevo récord histórico. Con este nuevo avance, se posiciona como una de las divisas más caras en el mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el billete ilegal y el oficial sigue por encima del 100%.

Durante el día, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 248,765 millones, en futuros MAE U$S 27 millones y en el Rofex U$S 516 millones.

A su vez, el dólar financiero operó de forma mixta. El MEP ascendió 1% y se comercializó a $ 207,95. Mientras tanto, el contado con liquidación (CCL) que se opera de forma libre retrocedió hasta 1% y cotizó entre $ 209 y $ 210.

Por último, el dólar oficial minorista avanzó a $ 109,56 en el promedio de los bancos, mientras el mayorista se ubicó en $ 104,23, marcando un incremento de seis centavos respecto al cierre de la jornada anterior.

Mercados financieros

El índice S&P Merval cotizaba neutro y se ubicaba en 83.370,38 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaban con altibajos.

Los papeles de Transportadora de Gas del Sur y Holcim anotaban alzas de 1,43% y 1,06%, en ese orden, en el panel líder de la bolsa porteña. En sentido contrario, Loma Negra e YPF registraban pérdidas de 2,11% y 1,70%, respectivamente.

Los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York operaban de manera dispar, con subas de hasta 3,3% lideradas por Central Puerto y descensos de hasta 1,6% en el caso de Edenor.

En el segmento de renta fija los bonos en dólares cotizaban con alzas de hasta 1,1%, mientras que los títulos en pesos cotizaban con aumentos de hasta 0,7%. Así, el riesgo país avanzaba 0,2% hasta los 1.897 puntos básicos.