Dólar blue hoy: se desplomó tres pesos y cerró a $ 213

Actualmente, la brecha entre el billete ilegal y el oficial es alrededor del 92%. El Banco Central terminó la última rueda de la semana con un saldo neutro por su intervención.

Sobre el cierre de la semana, el dólar blue descendió tres pesos y se vendió en los $ 213. De todos modos, se ubica como una de las divisas más caras en el mercado cambiario, aunque se aleja de los $ 223,50, su máximo histórico. Actualmente, la brecha entre el billete ilegal y el oficial es alrededor del 92%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

El Banco Central terminó la última rueda de la semana con un saldo neutro por su intervención. Durante la jornada, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 184,132 millones, en futuros MAE U$S 19,5 millones y en el Rofex U$S 314 millones.

A su vez, el dólar financiero operó en verde. El MEP o “Bolsa” ganó 0,7% hasta los $ 213,44. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) subió 0,1% y alcanzó los $ 220,45. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas fueron al alza: el MEP escaló 0,5% hasta los $ 212,85 y el CCL trepó 0,1% hasta los $ 220,45.

Por último, el dólar oficial no registró cambios y se consiguió en los $ 110,50. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 182,33.

Mercados financieros

El S&P Merval cayó 0,1% hasta las 87.982 unidades. Retrocedieron mayormente Transportadora Gas del Norte (-2,3%), Transportadora Gas del Sur (-1,6%) y Cablevisión Holding (-1,3%). Por su parte, aumentaron Edenor (1,3%), Mirgor (1,2%) e YPF (1%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano de Irsa con 6,6%. También disminuyeron Edenor (​​-3%), Loma Negra (-1,9%) y Cresud (-1,7%). A contramano, avanzaron Globant (2,7%), Tenaris (2,3%) y Ternium (2%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, subió 0,8% hasta los 1.769 puntos.

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones negativas nuevamente. Presentaron las mayores mermas el Bonar AL30D (-2,1%), el Bonar AL35D (-1,6%) y el Bonar AL29D (-1,5%).