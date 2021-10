Dólar blue hoy: en el arranque de octubre no se movió y cerró a $ 186

Ventas del Banco Central atendieron la demanda insatisfecha en el mercado, según estimaciones de fuentes privadas, y el saldo negativo de la jornada rondó los U$S 55 millones, aproximadamente.

En el cierre de la semana, el dólar blue no tuvo cambios y se vendió en los $ 186. De todos modos, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario. La brecha entre el billete libre y el oficial (cerró a $ 104) es alrededor del 79%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre.

Ventas del Banco Central (BCRA) atendieron la demanda insatisfecha en el mercado, según estimaciones de fuentes privadas, y el saldo negativo de la jornada rondó los U$S 55 millones, aproximadamente. El trimestre conformado por septiembre, octubre y noviembre son históricamente de ventas para abastecer al mercado de cambios por la caída de liquidación de exportaciones agropecuarias. En diciembre, el BCRA retomará la acumulación de reservas, según estiman fuentes oficiales.

La autoridad que comanda Miguel Pesce cerró septiembre con ventas en el mercado de cambios por U$S 950 millones. Si bien fue el peor mes de 2021 y no abundan las reservas, desde la ente monetario le quitaron dramatismo al dato. Esos U$S 950 millones son 40% menos que en igual período de 2020 y son valores históricamente bajos para el mes.

Por otra parte, el dólar financiero operó en verde. El MEP o “Bolsa” ganó 0,6% hasta los $176,10. Mientras tanto, el Contado Con Liqui (CCL) escaló 1,1% hasta los $ 177,11.

Por último, el dólar oficial no tuvo cambios y se vendió en los $ 104. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 171,60.

Mercados financieros

El S&P Merval aumentó 0,4% hasta las 77.678 unidades. Lideraron el panel de la bolsa porteña Holcim (2,8%), Transener (1,8%) y Transportadora Gas del Norte (1,6%). Por su parte, retrocedieron Edenor (-1,7%), Central Puerto (-1,4%) y Loma Negra (-1,3%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en verde de la mano de Irsa con 5,7%. También avanzaron Despegar (2,1%), Cresud (1,7%) y Pampa Energía (0,9%). A contramano, IRSA Propiedades Comerciales se hundió 10,2%, seguido por Ternium (-2,4%), Edenor (-2,1%) y Globant (-1,1%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, baja 0,2% hasta los 1.608 puntos.