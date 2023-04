Dólar blue hoy: el lunes 10 de abril bajó un peso y cerró a $ 391

El Banco Central finalizó la primera ronda de la semana con ventas por US$ 99 millones para atender las necesidades del mercado. No hubo operaciones en el debut del esquema llamado dólar agro.

En la apertura del mercado cambiario, el dólar blue bajó este lunes un peso y cerró a $ 391. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 90%.

El Banco Central finalizó la primera ronda de la semana con ventas por US$ 99 millones para atender las necesidades del mercado. En el primer día de vigencia del renovado plan de estímulo para el sector exportador ("dólar agro") no hubo operaciones registradas con el nuevo régimen. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 289,406 millones, en futuros MAE US$ 2 millones y en el Rofex US$ 605 millones.

Por su parte, el dólar oficial minorista se vendió a $ 218,77 promedio, con una suba de $ 1,73 respecto del miércoles, última jornada hábil antes de los dos días sin actividad bancaria por Semana Santa.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación cayó 0,6% a $ 402,56 y el dólar MEP perdió 2% a $ 391,57. Por último, en el segmento mayorista la divisa cotizaba a $ 213,35, con un aumento de $2,13.

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 1,57% y se ubicaba en 256.839,45 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 10,4%, lideradas por YPF. En el panel líder local, los papeles de YPF y Central Puerto anotaban alzas de 6,05% y 4,85%, respectivamente.

El fuerte incremento en la cotización de este papel se explica a partir de que, la semana pasada, YPF anunció un acuerdo por el caso Maxus en Estados Unidos, que permitirá desestimar todas las acciones iniciadas contra la petrolera argentina y contra Repsol, y otorgará una liberación y absolución total de los reclamos que presentó en su momento el Fideicomiso de Liquidación de Maxus por hasta US$ 14.000 millones.

Así, YPF y Repsol se comprometen a pagar al Fideicomiso US$ 287,5 millones cada uno, por un total de US$ $575 millones, sin que ninguna de las dos admita responsabilidad alguna.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que, además de la buena performance de YPF, el resto de los verdes son encabezadas por Transportadora Gas del Sur (4,9%) y BBVA (4,1%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban descensos de hasta 5,2%, mientras que los títulos en pesos marcaban altibajos. En ese marco, el riesgo país cedía 0,6% a 2.457 puntos básicos.