Dólar blue hoy: el jueves 16 de julio subió fuerte y llegó a los $ 130

Tras varias jornadas sin registrar cambios pronunciados, el dólar blue fue al alza y subió hasta los $ 130. Las últimas disposiciones del Banco Central (BCRA) sobre el endurecimiento del cepo cambiario motorizaron el mercado ilegal.

El incremento de la divisa estadounidense en el mercado informal se produjo después de que se supo que el Central exigirá una autorización para la demanda de los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Estos no podrán acceder al tope de hasta U$S 200 mensuales si no cuentan con la autorización correspondiente para realizar la operación.

Además, se estipuló que habrá bloqueos parciales de cuentas bancarias en dólares con movimientos fuera de lo común. En ese marco, el dólar blue acumuló un alza de $ 42,50 (desde los $ 85,50 del 20 de marzo) en lo que va de la cuarentena.

Pese al incremento, la brecha con la cotización oficial se mantuvo por debajo del 80%, en niveles del 79,2%. El pico máximo fue del 104% en mayo.

Por su parte, el dólar mayorista ganó seis centavos, a $ 71,42. En tanto, el dólar Bolsa o MEP se consiguió a $ 112,47, mientras que el contado con liquidación se posicionó en $ 114,16.