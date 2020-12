Sobre el fin de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue cortó con la racha bajista y sumó $ 2 hasta colocarse en los $ 148. Por su parte, las cotizaciones financieras registraron leves alzas.

El dólar mayorista operó en la última rueda de la semana a $ 82,21, ocho centavos arriba del cierre del jueves. Tras haber llegado a 150% hace siete semanas, la brecha cambiaria alcanza el 80%, en un sendero de distensión cambiaria ante el un aumento de la demanda de pesos

En tanto, las cotizaciones financieras mostraban leves tendencias alcistas. El dólar MEP operó a $ 138,67 (0,3%), mientras que el contado con liqui se ubicó en los $ 141,89, los mismos niveles del jueves.

A finales de noviembre, la Comisión Nacional de Valores dispuso nuevas medidas tendientes a reducir el parking de bonos para operar dólar en la Bolsa. Esta iniciativa que dio más fluidez y aportó un alivio sobre la brecha entre el dólar oficial y el dólar implícito en la operatoria de bonos y acciones que se negocian en simultáneo en el mercado local y el exterior.

Asimismo, el dólar al público promedia en bancos se posicionó en los $ 145,01 para la venta, un precio que lo pone muy cerca del valor presente del dólar blue y por encima de las cotizaciones en Bolsa, algo que no ocurría desde el 16 de septiembre. En ese momento se puso en vigencia el recargo del 35% para la demanda de dólar “ahorro” y consumos con tarjeta, como adelanto del Impuesto a las Ganancias.

Las reservas internacionales cerraron el jueves en U$S 38.743 millones, con un incremento de U$S 33 millones en el día. En diciembre, las reservas se recuperan de su monto mínimo en cuatro años, mientras que los depósitos en dólares mejoran desde su monto más bajo desde octubre de 2016.

Mientras que las reservas del Central recuperan unos U$S 100 millones en el arranque de diciembre, los depósitos privados en dólares y en efectivo sumaban U$S 14.773 millones el 3 de diciembre, con un incremento de U$S 88 millones en tres días hábiles del mes.