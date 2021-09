Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 27 de septiembre

El Banco Central cerró la última jornada con saldo positivo por su intervención al comprar cuatro millones de dólares.

El dólar blue no presenta variaciones y se vende en $ 185. De todos modos, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario. El dólar oficial no tiene cambios y se vende a $ 103,75. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posiciona en los $ 171,19.

Con la cotización de la divisa en $98,56 en el mercado mayorista, la brecha cambiaria trepó al 88,7%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 404,320 millones, en futuros MAE U$S 41,094 millones y en el Rofex U$S 390 millones​​​​.

Por su parte, el dólar financiero operó en verde. El MEP o “Bolsa” ganó 1,4% hasta los $ 175,82. Mientras tanto, el Contado Con Liqui (CCL) escaló 1,6% hasta los $ 176,11.

Cabe señalar que durante septiembre el dólar blue acumula una suba de $4,50, tras registrar en agosto su menor alza desde marzo, al trepar apenas $1 (0,6%).

Luego de tocar un mínimo de $139 a principios de abril, el dólar paralelo aumentó $9 en abril (6,4%), $7 (4,7%) en mayo, $11 (7%) en junio, y $12,50 (+7,4%) en julio.