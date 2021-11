Martín Redrado: "No hay riesgo de corralito porque los dólares están"

El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, aseguró este martes que "no hay ningún motivo para un corralito", porque "los dólares de los argentinos están". "Hoy, los dólares de los argentinos están y no hay ningún motivo para un corralito", sostuvo el economista, tras los rumores que circularon respecto de la posible pesificación de los depósitos en esa moneda.

El ex funcionario explicó que "el Banco Central tiene desde 2003 regulaciones muy específicas que hacen que los depósitos en dólares que tienen los argentinos en los bancos de nuestro país estén absolutamente respaldados con préstamos a empresas que generan dólares. Y lo que no se presta a esas empresas debe estar encajado en las arcas de los bancos" y de la autoridad monetaria.

Redrado sostuvo que desde agosto de 2019, el país "tiene, lamentablemente, cepo cambiario por distintas políticas equivocadas". "Los argentinos retiraron U$S 17.000 millones de los bancos y los dólares estaban. Eran 32.500 millones de dólares aquel mes y hoy ascienden a 15.500 millones, de manera tal que las normas están y obviamente se tienen que cumplir", añadió en declaraciones a Urbana Play.

"Lo preocupante no sólo es lo que le queda al Banco Central sino el flujo diario. Nadie te ofrece dólares a $100 y con esta dinámica, sólo hay U$S 3.500 millones netos que ese organismo puede utilizar. Pero ese monto no alcanza siquiera para pagar un mes de importaciones", puntualizó.

"Estamos hablando de un mes de importaciones, no de cosas superfluas, sino de insumos, piezas, partes que sirven para alimentar la producción". Según el ex funcionario: "Cuando te quedás sin reservas, tenés que empezar a vivir al día. Si no querés modificar el tipo de cambio, la clave es generar más oferta de divisas. Yo creo que acá ha habido una equivocación, que es entrar en un camino de ida de represión cambiaria".

"Lo que trae eso es que haya menos oferta. Entonces, hay que buscar incentivos para generar más dólares del sector privado, que los tiene, pero no tiene confianza en el sector público para venderlos", enfatizó. Redrado insistió que, sin reservas, "lo que pasa es que cada uno que quiera importar algo lo haga con sus propios dólares y eso genera es un achicamiento de la economía".