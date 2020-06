El Ministerio de Producción y el Banco Nación lanzan linea para capital de trabajo

El Ministerio de Desarrollo Productivo, a través del Banco Nación, lanzó una línea especial de créditos para capital de trabajo a una tasa final del 18 por ciento anual para cooperativas de trabajo, con un monto total de 2000 millones de pesos.

Las cooperativas podrán solicitar como máximo el monto que resulta de la cantidad de asociados registrados multiplicada por tres Salarios Mínimos vitales y Móviles o el equivalente a 30 días de ventas, el que resulte menor.

Para la devolución del crédito, las cooperativas tendrán un plazo de 12 meses más 3 de gracia. A partir del cuarto mes sólo empezarán a devolver los intereses, mientras que recién desde el séptimo se comienza a pagar el capital. El FONDEP subsidia 6 puntos de la tasa y el FOGAR brinda una garantía que cubre el 100 por ciento del crédito.

Este segmento venía reclamando que habían sido dejada de lado en los últimos anuncios, que se enfocaron en pequeñas y medianas empresas, pero por cuestiones burocráticas las cooperativas quedaban fuera del beneficio.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo que "incorporar al INAES al ministerio fue muy importante porque muchas cooperativas y mutuales son parte de la estructura productiva de la Argentina".

"En muchas regiones del país tienen un papel muy importante. Estamos trabajando para ir adecuando nuestras políticas a este segmento, y esta línea que estamos presentando es un paso más en este camino”, agregó el funcionario.

Desde la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados lanzaron el fin de semana una solicitada en la que aseguraban que en "más de 70 días hay un 90 por ciento de las asociadas paradas" y reclamaban igual trato que las pymes.

En Producción aclararon que las cooperativas con trabajadores en relación de dependencia pudieron acceder al paquete de asistencia, que incluyó el pago del salario complementario y créditos a tasa 0 para monotributistas y autónomos, entre otras.

Las pymes alertaban que muchas no tienen, por su estructura asociativa, no tienen "trabajadores en relación de dependencia" y no pudieron acceder a estos créditos. "Con este crédito, garantizado por el Estado y con tasa subsidiada, la asistencia se amplía a las cooperativas que por su constitución no contaban con una nómina de empleados", detalló la cartera que conduce Matías Kulfas.

"Esta nueva línea viene a cubrir la necesidad de un sector que hasta ahora no contaba con asistencia crediticia y demuestra una vez más el compromiso del Estado y de nuestro banco con los sectores productivos en esta emergencia”, señala el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker.