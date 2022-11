Cuáles son los rubros en los que más se contrajo la demanda en octubre

Con precios por las nubes, las mayores caídas fueron para el rubro de indumentaria y textil, seguido por calzado y marroquinería.

El comercio minorista acumula cuatro meses consecutivos de retrocesos interanual, aunque en promedio las ventas acumulan en lo que va del año un alza de 1,8 por ciento. Cuatro de los seis rubros relevados redujeron sus ventas en la comparación interanual. Las mayores caídas fueron para Indumentaria y textil, con un retroceso de 19,2 por ciento respecto de igual mes del año pasado, seguido por calzado y marroquinería, con una caída de 6,9 por ciento, según el Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), elaborado en base a su relevamiento mensual entre 1.209 comercios del país.

Con una inflación acumulada del 66,2 por ciento, con una alta heterogeneidad de precios dependiendo del segmento. Esta situación se reflejó en cambios en los patrones de consumo o directamente en una fuerte contracción de la demanda.

De acuerdo con el relevamiento de la entidad empresaria, el sector más afectado fue textil e indumentaria, donde las ventas evidenciaron en octubre una baja de 19,2 por ciento interanual y de 2,6 por ciento mensual. Respecto de diciembre último acumula un descenso de 7,4 por ciento. Uno de los factores que explica este comportamiento fue la evolución de los precios que retrajo la demanda de los consumidores en octubre. De acuerdo con el último informe del INDEC, en septiembre el rubro textil arrojó un alza de 12,5 por ciento y acumula un alza en lo que va del año de 97,8 por ciento.

Otro factor es la venta informal. “Los comercios sostienen que, si la mercadería sigue aumentando, los consumidores tenderán a desplazarse hacia ese mercado irregular”, reconoce la CAME. En el sector mantienen la expectativa por el acuerdo de precios a sesenta días que promueve el Gobierno. “Fue muy malo el mes, hubo días sin gente en el local”, expresó un empresario textil de la ciudad de San Luis, capital puntana.

El segundo rubro donde hubo una importante caída en las ventas es en calzado y marroquinería. La comercialización se contrajo en el décimo mes del año un 6,9 por ciento pese a una mejora puntual de 4 por ciento en el mes. En términos reales acumula en el año un aumento de 2,2 por ciento frente al mismo período de 2021. En materia de precios, este segmento arrojó en septiembre un alza de 6,8 por ciento y acumula desde diciembre un alza de 71,8 por ciento.

“Hubo poca demanda para el Día de la Madre. Algunos comercios reemplazaron los importados por productos nacionales y más económicos, pero no fue sencillo conseguir proveedores con entregas inmediatas. El sector mejoró relativamente la importante caída interanual que había sufrido el mes anterior. Sin embargo, la preocupación radica en que ya acumula cuatro meses registrando valores negativos en las variaciones interanuales”, detalla el relevamiento de la CAME.

En el resto de los rubros relevados por la entidad empresaria, el comportamiento de la comercialización fue más dispar entre valores mensuales e interanuales. En octubre, las ventas minoristas cayeron 1,2 por ciento interanual y 0,3 por ciento mensual, a precios constantes. En el año, este sector acumula un aumento de 3,2 por ciento. “Las empresas consultadas señalaron que los precios se mantuvieron más estables y no hubo faltantes de mercadería como meses atrás. Pero de todos modos muchas empresas comenzaron a incrementar sus stocks para llegar con mercadería suficiente a fin de año”, señala la CAME. De acuerdo con el INDEC, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas exhibió en el noveno mes del año un alza de 6,7 por ciento y acumula un incremento del 69,5 por ciento.

El rubro farmacia y perfumería fue de los pocos que mantienen sus ventas, aunque con una notoria desaceleración. De acuerdo con el relevamiento de la entidad empresaria, las ventas minoristas crecieron 8 por ciento interanual, aunque cayeron 0,1 por ciento mensual, a precios constantes. En el año acumulan un alza de 6,8 por ciento.

Por su parte, en el segmento de ferretería, materiales eléctricos y para la construcción las ventas minoristas subieron 0,4 por ciento interanual en octubre, un 1,1% mensual y acumulan un aumento de 4,3 por ciento en los primeros diez meses del año. “Las entregas se normalizaron respecto el desajuste de los meses previos. Algunas empresas destacaron que hay más consultas de lo habitual, aunque no se corresponden con las ventas”, destaca el informe de la entidad empresaria.

Finalmente, en bazar, decoración, textiles de hogar y muebles las ventas bajaron 0,8 por ciento interanual, pero subieron 4,5 por ciento en el cotejo contra septiembre previo. Acumulan un alza de 1,9 por ciento en el año. Los resultados fueron muy variados dependiendo de qué productos se venden. “La tendencia general fue a consumir artículos económicos. Hubo más comercios que se sumaron al e-commerce porque consideran que, si no lo hacen, van a seguir perdiendo mercado a manos de los consumidores virtuales”, señala la CAME.