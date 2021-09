Tres provincias reunieron el 75% de la facturación de las exportaciones en el primer semestre

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe reunieron más del 75% de los US$ 35.400 millones que vendió Argentina al exterior de enero a junio.

Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe reúnen más del 75% de los US$ 35.373 millones vendidos al exterior al cabo del primer semestre del año, informó el Indec. Esta concentración geográfica de las exportaciones se corresponde con el hecho de que el 68% de la facturación trató de la venta de productos agrícolas y sus derivados, a lo que se le suma el 8% del sector automotriz.



La provincia de Buenos Aires encabeza la nómina con el 35,5% de la facturación, seguida por Santa Fe, con el 25,2% y Córdoba, con el 15,1%, informó el organismo. Si se le suma el 0,4% de la Ciudad de Buenos Aires, 1,1% de La Pampa, y 2,1% de Entre Ríos, la región Pampeana concentró el 79,3% de las exportaciones.



En segundo lugar, con el 7,5% del total, se ubican las provincias de la Patagonia, donde se concentran las actividades del petróleo y la pesca. En este lote se destacó Chubut con el 3,4%; Santa Cruz, con el 2,9%; Rio Negro con el 0,7%; Neuquén 0,2%; Tierra del Fuego, 0,3%.

El Noroeste sumó el 4,7% de las exportaciones, encabezada por Santiago del Estero, con el 1,5%; Salta con 1,2%; Tucumán 0,9; Jujuy 0,7%; y La Rioja con el 0,2%. Las provincias de Cuyo reunieron el 4,5%, encabezadas por Mendoza con el 2,1%; San Juna con el 1,4% y San Luis con el 1%.



La región del Noreste sumó el 1,9% de las exportaciones, a partir del 0,8% aportado por Corrientes, 0,6% de Misiones; 0,5% de Chaco, mientras que Formosa no registró ventas al exterior. Por último, el Indec informó sobre el 1,5% de las exportaciones de “La plataforma continental-Indeterminado”.



Las exportaciones totales sumaron durante el primer semestre del año US$ 35.373 millones, lo que representó un incremento del 28,4% respecto a enero-junio del año pasado, y el mayor monto de facturación respecto a igual período del 2018. El Indec destacó que este monto resultó "el mayor valor alcanzado, al menos desde 2018, lo que se explica mayormente por el incremento en el precio de los principales productos agropecuarios desde mediados del 2020".

En cuanto a los complejos exportadores, los 10 principales que son soja, maicero, automotriz, triguero, carne y cuero, oro y plata, pesquero, girasol y cebada, representaron el 78% del total en términos de valor. El girasol fue el que mostró un mayor incremento en su facturación, con el 82% interanual y la única caída fue en trigo 2,5%), pero por una baja de la cantidad vendida.



Los principales destinos de las exportaciones fueron Brasil, con US$ 4.955 millones, China con US$ 2.736; Estados Unidos con US$ 2.282; India US$ 1.860 millones, Chile con US$ 1.739 millones, y Vietnam con US$ 1.631 millones, entre otros.



El biodiesel resultó el rubro con el incremento más importante, 190% respecto del primer semestre del 2020. El complejo sojero (poroto, harina y aceite) continúa siendo, por lejos, el principal sector de exportación con US$ 11.900 millones, casi el 34% del total exportado por el país.



En el primer semestre de 2021, los productos agropecuarios y agroindustriales representaron el 68,2% del total exportado por el país en términos de valor, y le siguió en importancia el complejo automotriz con un 8,6%.