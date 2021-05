Las exportaciones de abril fueron las más altas en más de siete años

El mes pasado, el intercambio comercial se incrementó un 49,3% interanual y registró un monto de U$S 10.816 millones.

Las exportaciones de abril fueron las más más altas de los últimos 80 meses. Los mayores socios comerciales del país fueron Brasil, China y Estados Unidos. Los datos se desprenden de un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav),

En abril, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) se incrementó un 49,3% interanual y registró un monto de U$S 10.816 millones. El saldo comercial alcanzó los U$S 1.470 millones, el valor más alto desde julio del año 2020. Por lo mismo, las exportaciones se ubicaron en U$S 6.143 millones, el registro más elevado desde agosto del año 2014. Por su parte, las importaciones computaron U$S 4.673 millones.

En el cuarto trimestre del año 2020, las exportaciones a nivel agregado alcanzaron los U$S 21.550 millones y las importaciones U$S 17.549 millones. Asimismo, el intercambio comercial aumentó interanualmente un 28,3% y se ubicó en U$S 39.099 millones. De igual modo, la balanza comercial en el primer cuatrimestre computó un superávit comercial de U$S 4.001 millones con respecto a igual periodo del 2020.

A su vez, en el cuarto mes del año, las importaciones se incrementaron un 61,5% con respecto a mismo mes del año pasado y alcanzaron los U$S 4.673 millones. La suba de las importaciones se explica principalmente por un aumento de las cantidades de 52,6% y en los precios de 5,8%.

Hacia dónde fueron las exportaciones

Las exportaciones a Brasil se incrementaron un 17,4% en términos interanuales y alcanzaron los U$S 3.151 millones. Por su parte, las ventas externas a China registraron una suba de 18,7% con respecto a igual período del año pasado y sumaron U$S 1.442 millones. Por último, las exportaciones a Estados Unidos se expandieron un 15,6% y se ubicaron en U$S 1.207 millones.

Las importaciones por uso económico se expandieron interanualmente como consecuencia del mínimo histórico registrado en abril del 2020. Por ello, las PyA (Piezas y accesorios para bienes de capital) se incrementó un 90,4% a causa de un aumento de las cantidades del 96%, puesto que los precios descendieron en 2,9%. En tanto, los BK (Bienes de capital) computaron un avance en términos interanuales de 66,6% debido a una suba de 73,7% en las cantidades, ya que los precios descendieron un 4%.

De igual modo, los BI (Bienes intermedios) se expandieron un 57,2%, producto de un aumento de las cantidades de 24,1% y de los precios de 26,7%. Por último, los BC (Bienes de Consumo) presentaron un incremento de 34,8%, producto de un ascenso de 34,3% de las cantidades y de los precios de 0,4%.