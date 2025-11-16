Vuelve a aumentar el colectivo en AMBA un 10% desde esta semana

El Gobierno nacional resolvió un aumento de tarifas de casi 10% en el boleto de los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), específicamente de aquellos que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo.

La decisión, que se publicará el lunes en el Boletín Oficial según dejaron trascender fuentes oficiales, se implementará durante esta misma semana. Con esta suba, el boleto mínimo de los colectivos que entran y salen de la Ciudad de Buenos Aires “trepará a $ 495 (+9,7%)”.

Esta medida afectará a las denominadas "líneas nacionales", es decir, a los colectivos del AMBA que está directamente bajo la administración de la Secretaría de Transporte de Nación, dependiente del Ministerio de Economía. Se trata de las líneas que cruzan el límite entre CABA y el conurbano bonaerense.

La resolución fue tomada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la necesidad de “bajar los subsidios al transporte público automotor y continuar reduciendo el gasto público”. De este modo, se inscribe dentro del compromiso del Gobierno con el FMI de reducir el dinero destinado a abaratar las tarifas.

Previo al que entrará en vigencia ahora, el último aumento del boleto de colectivo de las lineas nacionales se había dado escalonadamente en mayo, junio y julio, por un 21,5% en total.

En paralelo, desde marzo las líneas que circulan solo dentro de CABA, dependientes del gobierno porteño, y las que circulan solo dentro de municipios bonaerenses del AMBA, dependientes de PBA, aumentaron un 2% más la inflación mensual, por lo que en noviembre se incrementarono un 4,1% y subirán otro 4,3% en diciembre.

Cuánto saldrá el boleto de colectivo en el AMBA con el nuevo aumento de noviembre

La normativa establece que las nuevas tarifas de los colectivos del AMBA del as denominadas "líneas nacionales", que cruzan la General Paz o el Riachuelo, quedarán de la siguiente manera con la SUBE registrada:

De 0 a 3 km: pasa de $451,01 a $495

pasa de $451,01 a $495 De 3 a 6 km: pasa de $502,43 a $551

pasa de $502,43 a $551 De 6 a 12 km: pasa de $541,13 a $594

pasa de $541,13 a $594 De 12 a 27 km: pasa de $579,87 a $636

pasa de $579,87 a $636 Más de 27 km: pasa de $ 618,35 a $678

Cuáles son las líneas de colectivo que aumentan esta semana en AMBA

El incremento que regirá desde esta semana aplica a las siguientes líneas de colectivo: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.