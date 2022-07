Subas generalizadas en los precios de los granos en Chicago

Los precios de los granos cerraron hoy con ganancias en el mercado de Chicago, en una jornada en la que se destacó la mejora de casi el 5% en el contrato más cercano del trigo.

En tanto, la posición agosto de la soja escaló 2,13% (US$ 11,48) hasta los US$ 550,15 la tonelada, mientras que el contrato de septiembre subió 2,73% (US$ 13,69) para culminar la jornada a US$ 513,22 la tonelada.

Los fundamentos de las subas radicaron en "un repunte técnico tras las bajas recientes" y en que "los operadores optaron por concentrase en la parte de los pronósticos que auguran tiempo muy caluroso y mayormente seco para las principales zonas agrícolas estadounidenses durante la semana", sostuvo la corredora Granar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También sumaron a la tónica alcista los rumores de nuevas compras chinas de soja estadounidense 22/23 y el aumento del petróleo y el descenso del índice dólar.

Sus subproductos acompañaron la tendencia creciente, con una mejora de la harina de soja del 0,81% (US$ 3,86) hasta los US$ 478,95 la tonelada, mientras que el aceite tuvo una recomposición del 5,19% (US$ 68,78) para concluir la jornada a US$ 1.393,30 la tonelada.

Por su parte, la posición más cercana del maíz ascendió 1,32% (US$ 3,15) hasta los US$ 241,03, por compras de oportunidad de inversores y de comerciales luego de más del 4% durante la semana pasada.

"Además, resultó un factor alcista la ola de calor extremo que se registra en Europa, que podría afectar los cultivos", marcó Granar.

Por último, el trigo ganó 4,63% (US$ 13,23) y terminó las operaciones en US$ 298,63 la tonelada.

"Compras de oportunidad de inversores y de comerciales le dieron sustento al repunte de las cotizaciones del cereal, en medio de nuevas licitaciones de compradores que intentan asegurarse una provisión fluida de trigo a valores muy inferiores a los vigentes hasta pocas semanas atrás", se informó.

Con información de Télam