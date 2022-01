Retrocedieron las cotizaciones de la soja, el maíz y el trigo en Rosario

Los precios de la soja, el maíz y el trigo retrocedieron hoy US$ 7,5 US$ 5 y US$ 5 respetivamente, en el inicio de la semana en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De esta forma, los valores de los granos finalizaron en US$ 380, US$ 220 y US$ 225 la tonelada, respectivamente.

La oferta por soja disponible fue de US$ 380 por tonelada, con una caída de US$ 7 respecto a la jornada previa, mientras que en moneda local se pactó a $ 39.260 también para las entregas contractuales y para la fijación de mercadería.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto, las entregas acordadas para los meses de abril y mayo se ofrecieron a US$ 360.

Por su parte, el trigo con entrega contractual se negoció a US$ 225, una merma de US$ 5 respecto a la anterior jornada, mientras que las entregas en enero y febrero cerraron sin variaciones en US$ 232 y US$ 235, respectivamente.

En el segmento con descarga desde mayo hasta julio las ofertas se mantuvieron estables en US$ 237.

A su vez, el maíz con descarga inmediata y para entrega contractual se pactaron a US$ 220 por tonelada, una pérdida de US$ 5 sobre la rueda previa; enero se ubicó también en US$ 220; y febrero permaneció en US$ 215.

Asimismo, la entrega en marzo se pactó a US$ 215, una caída de US$ 2 entre jornadas; abril retrocedió US$ 3 hasta los US$ 212; mayo perdió US$ 5 hasta los US$ 212; junio tuvo una merma de US$ 3 hasta los US$ 197; julio subió US$ 2 y cerró en US$ 192; y agosto se mantuvo estable en $ 175.

Por último, el girasol con descarga entre enero y marzo de 2022 permaneció en US$ 400 por tonelada.

Con información de Télam