Los precios de la soja y el trigo cayeron US$ 10 en Rosario

Los precios de la soja y el del trigo retrocedieron hoy US$ 10 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras el maíz disponibles finalizó sin cambios en US$ 255 la tonelada, en una jornada con importante actividad comercial.

De esta forma, por la oleaginosa con entrega contractual y para la fijación de mercadería se ofrecieron US$ 405 por tonelada, una caída de US$ 10 entre jornadas, mientras que en moneda local la descarga inmediata y las fijaciones se ubicaron a la baja en $ 49.450 la tonelada.

En tanto, el trigo disponible se negoció a US$ 350 por tonelada, US$ 10 por debajo del viernes; la entrega en el mes de agosto se pactó a US$ 355 por tonelada, una merma de US$ 5 con relación a la anterior jornada; y la entrega en septiembre se mantuvo estable en US$ 360.

Por su parte, el maíz con entrega hasta el 24/06 permaneció en US$ 255 la tonelada y la descarga en julio se mantuvo a US$ 250.

Luego, las entregas en agosto y septiembre se ubicaron en US$ 255, una de US$ 5 y US$ 3, respectivamente; octubre en US$ 250, US$ 2 por debajo del viernes; y diciembre se ubicó en US$ 255.

Respecto al maíz de la cosecha 2022/23, no se registraron ofrecimientos.

El girasol disponible permaneció en US$ 600 por tonelada y el tramo diciembre-marzo del 2023 se sostuvo sin modificaciones en US$ 450.

Por último, en el mercado de sorgo las entregas contractual y en el mes de julio

se ofrecieron a US$ 240 por tonelada, una desmejora de US$ 5 con relación a la rueda anterior.

Con información de Télam