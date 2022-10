Los precios de la soja y el maíz cerraron al alza en el mercado de Chicago

Los precios de los granos tuvieron un cierre dispar en el mercado de Chicago, con la soja y el maíz al alza por las lluvias registradas en Estados Unidos, cuestión que impactó en el trigo con una caída en sus valores.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,72% (US$ 3,67) hasta los US$ 507,8 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,79% (US$ 4,04) para concluir la jornada a US$ 511,56 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en lluvias registradas en zonas productoras de Estados Unidos que podría ralentizar la cosecha y, al mismo tiempo, mejorar el caudal del río Mississippi, vía por la cual sale el grueso de la trilla del país norteamericano y es afectado por una bajante "histórica".

Los subproductos acompañaron al poroto, con una mejora del 0,57% (US$ 9,04) en el aceite a US$ 1.593,47 la tonelada, mientras que la harina avanzó 1,68% (US$ 7,61) para concluir la jornada a US$ 458,11 la tonelada.

Por las mismas razones que la oleaginosa, el maíz ganó 0,69% (US$ 1,87) y se posicionó en US$ 270,16 la toneladas.

En este sentido, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) relevó el avance de la cosecha sobre 61% del área apta, contra el 45% de la semana pasada, 64% de igual fecha de 2021, 52% promedio de las últimas cuatro campañas y 62% previsto por los privados.

Por último, el trigo cayó 0,47% (US$ 1,47) y se ubicó en US$ 306,72 la tonelada, debido a que las lluvias de los últimos días en Estados Unidos beneficiaron a gran parte de los cultivos con déficit hídrico.

Con información de Télam