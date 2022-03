Los granos cerraron con fuertes subas en Chicago por la invasión de Rusia sobre Ucrania

Los granos continuaron con su tendencia alcista en el mercado de Chicago impulsados por la invasión de Rusia a Ucrania, con subas de más de US$ 20 en la soja y de US$ 27 en el trigo.

De esta forma, el contrato de marzo de la oleaginosa aumentó 3,73% (US$ 22,51) hasta los US$ 626,66 la tonelada, mientras que la posición mayo avanzó 3,25% (US$ 19,57) y concluyó la jornada a US$ 620,97 la tonelada.

Los subproductos de la soja también se acoplaron a la tendencia alcista, con ganancias del 5,36% (US$ 86,20) para concluir la sesión a US$ 1.693,13 la tonelada; mientras que la harina avanzó 1,93% (US$ 9,70) para cerrar a US$ 511,14 la tonelada.

Del mismo modo, los cereales alzas en sus cotizaciones: el trigo trepó 7,95% (US$ 27,10) y se ubicó en US$ 368,08 la tonelada, mientras que el precio del maíz avanzó 6,06% (US$ 16,63) y finalizó las operaciones a US$ 291,23 la tonelada.

Con información de Télam