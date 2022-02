La soja volvió a subir en Rosario y cerró a US$ 423 la tonelada

La soja con entrega disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería subió en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en US$ 3 hasta los US$ 423 la tonelada, mientras que los cereales cerraron a la baja.

Asimismo, por la oleaginosa con entrega en marzo, se ofrecieron abiertamente US$ 410; para la entrega en el 1 y el 15 de dicho mes, US$ 420; abril, US$ 405; y mayo, US$ 400.

Por su parte, el maíz con descarga hasta el 28 de febrero se ofrecieron US$ 238 la tonelada, US$ 2 por debajo de la jornada previa mientras que para la posición contractual, la oferta fue de US$ 235 y la entrega en febrero a US$ 240.

En cuanto al cereal del próximo ciclo comercial, la posición marzo y abril cerraron a US$ 235; mayo, US$ 232; junio, US$ 220; julio, US$ 215; y agosto, US$ 200.

Por el trigo con entrega contractual, se realizaron ofertas de US$ 240 la tonelada, US$ 3 por debajo de la rueda previa.

Luego, se ofrecieron US$ 250 para entregas entre el 15 de marzo y el 15 de abril, mientras que para la posición full marzo, el mejor valor ofrecido se ubicó en US$ 245.

Para entregas en abril y mayo, los ofrecimientos se ubicaron en US$ 245 y US$ 247 respectivamente, a la vez que las condiciones para la descarga del cereal entre junio y julio, se mantuvieron estables y sin modificaciones en US$ 250.

Por último, el girasol cerró a US$ 500 la tonelada.

Con información de Télam