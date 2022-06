La soja lideró las subas en Rosario

El precio de la soja lideró hoy las subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en consonancia con los sucedido en el mercado de Chicago, en una jornada en la que el trigo y el maíz también marcaron alzas y en la que el nivel de negocios fue superior que el de la víspera.

Para la oleaginosa con entrega contractual y para la fijación de mercadería, la oferta subió US$ 5 hasta los US$ 420 la tonelada.

Por su parte, para la entrega con descarga y para las fijaciones en moneda local, los ofrecimientos alcanzaron los $ 51.000 la tonelada.

Por el maíz con entrega hasta el 13 de junio, los ofrecimientos cayeron US$ 5 hasta los US$ 255 la tonelada.

Luego, el tramo julio-agosto se ubicó en US$ 245 y septiembre y octubre, US$ 248, mientras que el maíz de la siguiente campaña se ubicó en US$ 240 para la entrega en marzo a mayo.

Por el trigo con entrega inmediata y contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 360, sin cambios entre jornadas.

Para la descarga entre agosto y septiembre, las ofertas se ubicaron en US$ 360 la tonelada, US$ 5 menos respecto del miércoles.

Por último, el girasol cerró a US$ 600 la tonelada.

Con información de Télam