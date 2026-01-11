Erich von Daeniken, autor suizo que popularizó teorías sobre alienígenas, muere a los 90 años

FOTO DE ARCHIVO: Erich von Daeniken se dirige a la prensa en Berna

‍El exitoso escritor suizo Erich von Daeniken, que construyó una lucrativa carrera sobre el ‍argumento, refutado por ⁠científicos y arqueólogos, de que la humanidad debe gran parte de su desarrollo a la intervención de extraterrestres, murió a los 90 años.

"Recuerdos del futuro", publicado en 1968, vendió millones de ejemplares con su tesis de que extraterrestres avanzados habían visitado repetidamente la Tierra, dejando su huella en forma ‌de ruinas incas y egipcias, dibujos ⁠rupestres y otros monumentos físicos.

Reconocía ⁠que los eruditos lo tacharían de disparate, pero insistía en que "el pasado rebosaba de dioses desconocidos que visitaron ‍la Tierra primigenia en naves espaciales tripuladas".

Los académicos escribieron libros refutando sus ⁠teorías, criticándole como proveedor de ‌algunas de las nociones más fantásticas de la pseudociencia. La revista alemana Der Spiegel llegó a publicar en 1973 un artículo de portada titulado "El engaño de Daeniken".

Sin embargo, legiones ‌de fans ‌adquirieron rápidamente sus más de 40 libros y vieron sus especiales de televisión y documentales. Los más de 70 millones de libros que vendió se tradujeron ​a más de 30 idiomas.

Von Daeniken pasó la primera parte de su vida profesional dirigiendo un hotel en el este de Suiza, donde una condena por fraude le llevó a la cárcel durante 18 meses.

Pero cuando su libro despegó, salió de ‍la cárcel como autor de best-sellers.

Sin embargo, nunca presentó la prueba irrefutable que cumpliera el famoso adagio del astrónomo Carl Sagan de que "las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias".

Las críticas que recibió von ​Daeniken nunca lo hicieron decaer.

"Debemos ser racionales y objetivos por respeto a nosotros mismos", escribió. "En algún momento, todas ​las teorías audaces parecieron una utopía. Cuántas utopías se han convertido desde hace tiempo ⁠en realidades cotidianas!".

(Reportaje de Michael Shields; información adicional de Dave Graham; edición de Kevin Liffey y Louise Heavens, Editado en español por Juana Casas)