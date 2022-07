La soja, el trigo y el aceite finalizaron con fuertes bajas en Chicago

La soja y el trigo finalizaron la semana con fuertes pérdidas en el mercado de Chicago, donde el poroto retrocedió US$ 18, el trigo US$ 14 y el aceite de soja casi US$ 94.

El contrato de julio de la oleaginosa cayó 2,92% (US$ 18) hasta los US$ 597,45 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo por 3,25% (US$ 18,65) para concluir la jornada a US$ 554,74 la tonelada.

Los fundamentos de la caída radicaron en un desprendimiento de contratos por parte de los fondos de inversión, el temor a una recesión económica mundial que golpee la demanda de las materias primas y la debilidad de las exportaciones norteamericanas, entre otros puntos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El despliegue de políticas monetarias contractivas por parte de los principales bancos centrales mundiales, para combatir el avance de la inflación, se estaría dejando sentir sobre la actividad, y crece la incertidumbre sobre el impacto negativo sobre las economías", explicó el responsable del Departamento de Análisis de Mercado de la corredora Grassi, Ariel Tejera.

"En este contexto, se plantean dudas sobre la evolución de la demanda de materias primas", dijo Tejera.

Por su parte, la corredora Granar explicó que hubo una "clara actitud vendedora de los fondos de inversión, en la previa de un fin de semana largo en Estados Unidos".

Los analistas marcaron que también impactó en los precios las lluvias beneficiosas pronosticadas para el cultivo en las zonas productoras norteamericanas, en combinación con "la ausencia de confirmaciones de nuevas ventas a China, que dentro de su actual calma sigue priorizando el grano de Brasil".

Estas cuestiones también tuvieron un fuerte impacto sobre la cotización del aceite, que se derrumbó 6,07% (US$ 93,69) hasta los US$ 1.447,97 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 2,17% (US$ 11,24) a US$ 506,72 la tonelada.

Por su parte, el trigo continuó con su tendencia bajista y volvió a caer 4,31% (US$ 13,78) para finalizar la jornada a US$ 305,43 la tonelada.

Así, el valor del cereal se ubicó en niveles de marzo del año pasado.

Esta nueva caída fue consecuencia de que "algunos envíos de cereales han comenzado a fluir desde Ucrania y los precios ya no necesitan ser racionados por este motivo, En línea con la mejora en las negociaciones, Turquía podría reexportar productos de cereales del Mar Negro a los países necesitados", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Además, las bajas se vieron intensificadas por el acelerado avance de la cosecha de invierno en el hemisferio norte, lo que se concatena con las estimaciones publicadas por el USDA ayer; que mostraron que el área sembrada con trigo se recupera luego de encontrarse en mínimos históricos en las últimas campañas.

Por últimos, el contrato más cercano de maíz ganó 1,44% (US$ 4,23) para cerrar a US$ 297,03 la tonelada, mientras que las posiciones más alejadas finalizaron las operaciones a la baja.

"Las pérdidas se vieron potenciadas por las condiciones climáticas y ambientales favorables en el Medio Oeste estadounidense, las cuales muestran una gran probabilidad de tiempo húmedo en el cinturón maicero que favorecerá el desarrollo de los cultivos de la zona", explicó la BCR.

Con información de Télam