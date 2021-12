El precio de la soja mantiene racha alcista en Rosario

El precio de la soja disponible volvió hoy a subir en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras el trigo y el maíz cerraron entre estables y a la baja, en consonancia con lo sucedido en el mercado de Chicago.

Por la oleaginosa disponible, contractual y las fijaciones, las ofertas alcanzaron los US$ 378 la tonelada, US$ 6 por encima de la víspera.

En tanto, por el maíz con entrega disponible y contractual, las mejores ofertas abiertas se ubicaron en US$ 220 la tonelada, sin cambios entre jornadas.

Por su parte, las posiciones de enero y febrero marcaron alzas de US$ 5 entre ruedas para cerrar en US$ 220 y US$ 215, respectivamente.

En cuanto a los segmentos de la campaña 2021/22, para la entrega en marzo el mejor valor ofrecido fue de US$ 213; abril en US$ 205; mayo en US$ 213 y junio en US$ 195 la tonelada.

Por el lado del trigo con descarga inmediata, se ofrecieron US$ 235 la tonelada, US$ 5 menos que ayer.

Por el contrario, la oferta para la posición contractual fue de US$ 245, US$ 5 por encima de la víspera.

Por último, el girasol cerró a US$ 400 la tonelada.

Con información de Télam