Bajas en trigo y alzas en maíz y soja, influidas por el informe del USDA

El trigo cerró hoy en baja en el mercado de Chicago, a diferencia de los granos gruesos que operaron en alza en respuesta a los datos del informe mensual de Oferta y Demanda (Wasde) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Tras el informe del USDA, "el mercado se posicionó bajista para el trigo, siendo los granos gruesos los protagonistas de las subas este viernes. Las proyecciones de comercio mundial arrojaron saldo positivo llevando los stocks finales a la baja", consignó la Bolsa de Comercio de Rosario.

El cereal cerró bajista esta jornada, aunque las pérdidas se fueron recortando tras el informe del USDA, que informó de una reducción de los stocks finales tanto a nivel estadounidense como a nivel mundial.

Así, el contrato Trigo 09/22 resignó US$ 1,75 (0,58%) hasta US$ 296,15 la tonelada.

Si bien la producción de Rusia, Australia y China aumentaron con creces y compensaron las perdidas productivas en la UE y la Argentina, lo que llevó a disminuir las cotizaciones por una oferta mas abultada, la presión alcista de los menores stocks aminoró las pérdidas del cereal.

Además, la partida de nuevos barcos de los puertos del Mar Negro, incluido uno que transportaba el primer trigo ucraniano exportado en virtud del acuerdo negociado por la ONU, terminó de presionar a la baja los precios.

Por su parte, el maíz registró ganancias de alrededor de un punto porcentual luego de que el Wasde registrara una caída en la oferta estadounidense proyectada.

A los stocks finales del maíz, por debajo de lo esperado por el mercado resultado de esta menor oferta; se sumó un aumento del consumo, que presionó a la baja los stocks finales.

El maíz 09/22 subió US$ 4,13 (1,66%) hasta US$ 251,86 la tonelada.

También influyó una disminución en los stocks mundiales del grano; a su vez, el USDA elevó su pronóstico tanto de la producción como de las exportaciones de maíz de Ucrania debido a las lluvias oportunas, lo que limitó un tanto las subas de precios.

Finalmente, la soja se negoció en terreno positivo para el grueso de las posiciones, en tanto que la posición más cercana experimentó pérdidas de hasta US$ 15 /t.

La Soja 08/22 bajó US$ 14,79 (2,35%) hasta US$ 613,34 la tonelada; pero el contrato Soja 09/22 subió US$ 5,42 (0,97%) hasta US$ 564,02 la tonelada.

Las razones detrás de las subas de precios no están dadas por las proyecciones lanzadas por el Wasde, según las cuales se estimó una mayor cosecha de soja por encima de las expectativas del mercado, aumentando los stocks finales del grano.

El factor clima fue el motivo que tensionó al mercado, ya que se espera que nuevamente las temperaturas cálida y secas en las zonas clave del Medio Oeste del país vuelvan a afectar la fase clave de desarrollo del poroto.

Sin embargo, si bien el clima seco ha afectado duramente a los campos de soja en algunas zonas al oeste del río Mississippi, los rendimientos en los principales estados productores como Illinois, Indiana y Ohio compensarían cualquier déficit.

Por último, los derivados de la oleaginosa operaron ampliamente en positivo hoy, lo que tendió a potenciar las subas.

Así, el Aceite 09/22 subió US$ 5,07 (0,33%) hasta US$ 1.532,85 la tonelada; y la Harina 09/22 registró un incremento de US$ 9,04 (1,79%) hasta US$ 512,23 la tonelada.

Con información de Télam