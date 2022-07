Subieron la soja y el maíz, y cayó el trigo en Chicago, en una semana con saldo positivo

Las cotizaciones de la soja y el maíz cerraron hoy con alzas en el mercado de Chicago, a diferencia del trigo que marcó bajas, en el cierre de una semana que concluyó con saldo positivo en los precios de los tres granos en comparación con los valores del viernes pasado.

De esta forma, el contrato de agosto de la oleaginosa escaló 1,72% (US$ 10,20) hasta US$ 601,49 la tonelada, mientras que la posición septiembre aumentó 2,07% (US$ 11,11) para concluir la jornada a US$ 546,47 la tonelada.

Así, los precios de la soja cerraron en alza por sexta rueda consecutiva, apuntalados por "la ratificación de pronósticos de tiempo seco y muy caluroso sobre las principales zonas productoras de granos gruesos de los Estados Unidos, donde los cultivos se encuentran definiendo su potencial de rinde", según sostuvo la consultora Granar.

Con estos registros, la oleaginosa terminó la semana con subas de 14,12% en el contrato de agosto y 12,03% en la posición septiembre.

Los subproductos de la soja, en tanto, presentaron hoy resultados disimiles, con un leve avance en el contrato corto de la harina de 1,14% (US$ 6,17) hasta US$ 545,96 y caídas en el resto de las posiciones de este año, y una mejora en el aceite de 4,19% (US$ 60,85) para concluir la jornada a US$ 1.512,35 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 0,20% (US$ 0,49) y se posicionó en US$ 242,61 la tonelada, con lo que sumó cinco ruedas consecutivas en verde.

Los incrementos respondieron a "las mismas razonas meteorológicas dadas en el espacio de la soja, más allá de que el cereal le lleva algunas semanas de ventaja en cuanto a la formación del rendimiento potencial de los cultivos", señaló el informe de Granar.

De esta forma, el maíz culminó también una semana positiva, en la que acumuló una ganancia de 9,21%.

Por el último, el trigo decreció 1,13% (US$ 3,40) y cerró las operaciones en US$ 296,80 la tonelada, debido a la expectativa generada por la posibilidad de que antes del cierre de la semana salgan los primeros buques cargados con granos desde Ucrania, que reactivarían las exportaciones en ese país y aumentarían la oferta global.

A pesar de las mermas de hoy, el cereal cerró la semana con ganancias de 6,41%.

Con información de Télam