La soja subió US$ 7,7 en Chicago tras las fuertes caídas de principio de la semana

La soja cortó hoy con la tendencia bajista de las últimas jornadas con pérdidas cercanas al 5% y subió casi US$ 8 en el mercado de Chicago, mientras que los cereales cerraron con saldos dispares.

El contrato de septiembre de la oleaginosa ganó 1,44% (US$ 7,72) hasta los US$ 542,06 la tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por 0,65% (US$ 3,31) para concluir la jornada a US$ 510,74 la tonelada.

Los fundamentos de suba radicaron en compras técnicas y "rumores sobre nuevas compras que habría hecho China en la zona del Golfo, algo que los operadores esperarán ver confirmado en los próximos días", indicó la corredora de granos Granar.

También, expectativas de un menor rinde en la cosecha estadounidense impulsó los precios, aunque nuevas lluvias en zonas productivas del país norteamericano pusieron límites a la suba.

La harina acompañó la suba del poroto, con una mejora del 1,07% (US$ 5,18) hasta los US$ 485,67 la tonelada, mientras que el aceite cayó 0,63% (US$ 9,48) para cerrar a US$ 1.486,11 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 0,65% (US$ 1,57) y se posicionó en US$ 242,11 la tonelada, por recortes en estimaciones privadas de producción, indicó la BCR, aunque los mayores stocks en Estados Unidos de etanol, desalentaron una suba mayor en la posición de referencia.

Por último, el trigo perdió 2,89% (US$ 8,36) y finalizó la sesión a US$ 280,45 la tonelada, como consecuencia al "cauteloso reinicio de embarques desde Ucrania que parecen comenzar a tomar ritmo", sostuvo la BCR.

No conforme con ello, "las exportaciones del trigo ruso siguen apuntaladas por optimistas pronósticos productivos, aspirando al mayor volumen de comercio exterior de la historia, lo que profundiza las caídas".

En este marco, la consultora Sovecon incrementó su estimación de cosecha de trigo ruso de 90,9 a 94,7 millones de toneladas, además de verse incrementada la estimación oficial de cultivo de trigo de la India en 430.000 tonelada hasta las 107 millones de toneladas.

Con información de Télam