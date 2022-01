La soja subió más de US$ 11 en Chicago y cerró la jornada en US$528,5 la tonelada

La soja lideró las subas en el mercado de Chicago, con un salto de más de US$ 11 en su cotización como consecuencia de los incrementos registrados en el aceite, mientras que el trigo retrocedió US$ 9 por una toma de ganancias tras los aumentos de los días previos.

El contrato de marzo de la oleaginosa subió 2,2% (US$ 11,4) hasta los US$ 528,5 la tonelada, mientras que la posición mayo avanzó 2,06% (US$ 10,7) para concluir la jornada a US$ 530,9 la tonelada.

Los fundamentos radicaron en la fuerte suba del petróleo, lo que a la vez impulsó hacia arriba a los precios de los aceites vegetales.

A esto se sumó la posibilidad de una reducción en la estimación de cosecha de Brasil en 4,5 millones de toneladas para la actual campaña, a causa de la sequía.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el petróleo alcanzó sus niveles más elevados desde 2014 e "impulsó a los aceites vegetales, particularmente el de palma y de soja al ser estos los principales utilizados en la producción de biodiesel".

De esta manera, dicho subproducto ganó 2,18% (US$ 30) para concluir la jornada a US$ 1.408 la tonelada.

La harina acompañó la tendencia, con una suba del 2,01% (US$ 8,7) para ubicarse en US$ 440,8 la tonelada.

Por su parte, el trigo cayó 3,09% (US$ 9,3) y se posicionó en US$ 291,3 la tonelada, presionado por el cierre de posiciones y toma de ganancias luego de dos días consecutivos de fuertes subas.

No obstante, "el mercado sigue con atención la evolución de las tensiones en la región del Mar Negro y sus posibles consecuencias sobre el flujo del comercio mundial de granos", indicó la BCR.

Por último, el maíz subió 1,02% (US$ 2,5) y se ubicó en US$ 246,5 la tonelada. debido a las tensiones entre Rusia y Ucrania dan sostén a los precios, mientras que las subas del petróleo también contribuyeron a la inercia alcista, al ser el maíz uno de los insumos necesarios para la producción de etanol.

Con información de Télam